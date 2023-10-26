«Звездный час Реджепа Тайипа Эрдогана, похоже, позади»

Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкими высказываниями по ситуации на Ближнем Востоке. Президент Турции инициировал масштабную конференцию по урегулированию конфликта, призвал к прекращению огня и обмену пленными. Израиль осудил заявления турецкого лидера. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Эрдоган рискует потерять влияние в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган решил выступить в противовес западному миру и назвал «Хамас» моджахедами, что защищают свою землю. Израиль, соответственно, агрессор. Был шанс двум странам наладить отношения, но, видно, не получится. Свой визит в еврейское государство президент Турции отменяет. Но тем не менее он готов стать главным посредником в деле установления мира на Ближнем Востоке и гарантом безопасности Палестины.

Есть такая популярная теория, что Эрдоган стремится к лидерству в мусульманском мире, но при этом все-таки намерен в той или иной степени оставаться респектабельным политиком, строить прагматичные отношения со всеми, кто его уважает и понимает. В том числе и с Израилем, с которым в последнее время все вполне себе неплохо складывалось.

Однако теперь сотрудничество, видимо, прерывается на какое-то время точно.

Здесь нужно напомнить, что турецкий лидер очень долго пытался быть посредником по Украине. Однако максимум, чего удалось добиться, — зерновой сделки, которая нынче приказала долго жить.

При этом США при поддержке союзников явно строят некую новую схему вокруг Ближнего Востока. Очертания ее неясны, но заметно, что процесс идет активно — зачастили западные лидеры в Израиль и объезжают весь регион.

В связи с этим есть некоторые основания предполагать, что и арабские страны могут быть во всем этом задействованы. Естественно, речь идет об умеренных игроках. Собственно, им это должно быть выгодно в первую очередь — XXI век на дворе, хватит уже воевать, много других возможностей открывается.

Как было неоднократно сказано, для президента Джо Байдена Ближний Восток — это не просто вызов, а вопрос почти что жизни и смерти в политическом плане. Проиграть с учетом афганского провала просто невозможно.

Да еще и с Украиной все неоднозначно. Это кошмарный сон для всей Демократической партии, да и для Америки по большому счету. А тут еще и Дональд Трамп со своим соратниками палки в колеса вставляет. Поэтому приходится действовать.

А вот Эрдогана на этот общий сбор не пригласили. В его услугах, похоже, особенно не нуждаются, что, естественно, очень неприятно. Выборы вроде выиграл, власть сохранил — казалось, вот оно, лидерство — ан нет. Свою страну нужно после землетрясения восстанавливать, и экономика по-прежнему хромает.

А, может быть, и не стоило идти на выборы, молодым дать дорогу. Впрочем, это вопрос внутренней политики Турции. Как бы то ни было, западному миру предлагается учесть мнение турецких партнеров, оказать им уважение. Однако создается такое впечатление, что звездный час Реджепа Тайипа Эрдогана уже позади.

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