Посол России в Израиле: в заложниках у «Хамаса» находятся три россиянина

В заложниках у палестинского движения «Хамас» в секторе Газа предположительно находятся три гражданина России, имеющие также израильское гражданство. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«У нас, к сожалению, три наших гражданина, имеющих также гражданство Израиля, находятся, предположительно, в заложниках. Соответствующие контакты проводятся»,— сказал господин Викторов в эфире «Соловьев LIVE».

Война Израиля с движением «Хамас» началась 7 октября, после того как боевики атаковали еврейское государство тысячами ракет и проникли на его территорию. По информации МИД Израиля, в результате боевых действий погибли 23 россиянина, четыре человека числятся пропавшими без вести.

Израильские власти сообщали, что всего в заложниках у «Хамаса» находятся 222 человека, в том числе 30 детей. Издание Ynet писало, что 138 из 222 удерживаемых в секторе Газа имеют иностранное гражданство, среди них — шесть россиян.

О ходе войны Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Без жалости, но по правилам».