Ynet: «Хамас» удерживает в Газе 138 иностранцев, включая шестерых россиян

Из 222 заложников палестинского движения «Хамас», о которых сообщала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), 138 имеют иностранное гражданство. Об этом сообщило издание Ynet со ссылкой на правительство Израиля.

Как пишет Ynet, среди удерживаемых в секторе Газа — шесть россиян. Также «Хамас» удерживает 54 гражданина Таиланда, 15 граждан Аргентины. Еще по 12 заложников имеют гражданство США и Германии, шестеро — Франции.

19 октября пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова говорила, что среди заложников «Хамаса» остаются два россиянина. По данным российской дипмиссии, число граждан РФ, ожидающих эвакуации из сектора Газа, превысило 500 человек. На сегодняшний день «Хамас» освободил четырех заложников, двое из них — граждане США.

Лусине Баласян