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Китайский корабль «Шэньчжоу-17» стартовал к орбитальной станции КНР

Пилотируемый корабль Китая «Шэньчжоу-17» стартовал к китайской орбитальной станции «Тяньгун». В состав экипажа вошли тайконавты Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синлинь. Трансляция запуска ведется на YouTube-канале CGTN.

Корабль запустили с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в 11:14 по местному времени (6:14 мск). Члены экипажа будут работать на станции полгода. Это 12-я миссия Китая по запуску человека в космос.

Состыковка «Шэньчжоу-17» со станцией планируется через шесть с половиной часов после выхода корабля на орбиту. Тайконавты вернутся на Землю в апреле 2024 года.

С мая на станции «Тяньгун» находится экипаж корабля «Шэньчжоу-16». Он покинет станцию 31 октября. Экипаж «Шэньчжоу-17» после прибытия займется монтажными и ремонтными работами станции, а также сбором данных.

Лусине Баласян

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