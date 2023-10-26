Связанные с совладельцами «Фосагро» кипрские компании подали иски к Euroclear

Кипрские компании Gekolina Investments и Perprecia подали в Арбитражный суд Москвы иски к бельгийскому депозитарию Euroclear и кипрской «дочке» «Ренессанс капитала» Renaissance Securities, следует из записи в картотеке дел, на которую обратили внимание «Ведомости».

Gekolina Investments в своем иске потребовала от ответчиков 7 млрд руб. в эквиваленте компенсации убытков и задолженности по заблокированным ценным бумагам. Perprecia, в свою очередь, в иске указала сумму 2,2 млрд руб. в эквиваленте. Это первые иностранные компании, которые решили судиться с Euroclear в России, отмечают «Ведомости».

Из данных реестра юридических лиц Кипра, пишет издание, следует, что Gekolina Investments принадлежит компании Chlodwig Enterprises, а Perprecia — компании Adorabella. По состоянию на конец 2022 года эти компании владели 43,66% «Фосагро».

Изначально Chlodwig Enterprises и Adorabella были зарегистрированы в Швейцарии. Как сообщало «Фосагро» в 2020 году, акции Chlodwig Enterprises Limited и Adorabella Limited были переданы в трасты, экономические бенефициары которых — бывший глава «Фосагро» Андрей Гурьев и члены его семьи.

Эти компании были перерегистрированы в российскую юрисдикцию в апреле 2022 года, став резидентами специального административного района на острове Октябрьский в Калининградской области. В ноябре прошлого года они подпали под санкции США.

Лусине Баласян