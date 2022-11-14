Ни лица без санкций

Минфин США внес в санкционный список ряд компаний, которые связаны с семьей и предполагаемыми партнерами Сулеймана Керимова. В частности, санкции коснулись Мурата Алиева и его фонда Bonum Capital, который, впрочем, владеет лишь миноритарными пакетами разных компаний. Также в список вошли швейцарские компании, через которые «Фосагро» контролируют Андрей Гурьев и его семья и которые в апреле провели редомициляцию. По мнению юристов, хотя компании, контролирующие «Фосагро», не имеют прямого отношения к США, факт введения санкций может существенно осложнить их операции — в частности, выплату дивидендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Сулейман Керимов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сенатор Сулейман Керимов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минфин США внес в SDN-список новые лица и компании, связанные с сенатором Сулейманом Керимовым. В перечень вошли члены семьи и предполагаемые партнеры бизнесмена, который был включен в SDN-List еще в 2018 году, а также их активы. Так, под санкции попали французские компании, работающие в сфере недвижимости и принадлежащие дочери сенатора Гульнаре Керимовой, мальтийская авиакомпания Emperor Aviation Ltd, которая, как поясняется в сообщении OFAC, «координировала лакшери-перелеты для ближайших членов семьи» Сулеймана Керимова, и ряд самолетов производства Bombardier, Cessna и Gulfstream.

Также в SDN-список включен Мурат Алиев, фонд Bonum Capital и связанные с ним структуры. Господин Алиев в прошлом был топ-менеджером «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова, однако Bonum всегда отрицал существование связи с сенатором.

Bonum владеет активами в недвижимости и миноритарными пакетами ряда компаний. Так, фонду принадлежит 13% акций лесопромышленной Segezha Group, входящей в АФК «Система». Сначала Bonum купил долю на IPO Segezha, а позже приобрел у АФК «Система» акции лесного холдинга за $150 млн (см. “Ъ” от 11 октября 2021 года). В Segezha от комментариев отказались. Также фонд владел 16,03% ПАО «Кокс», однако в январе вышел из капитала компании, продав пакет дочерней структуре «Кокса» и его основному акционеру Евгению Зубицкому.

В 2019 году Bonum стал владельцем торгцентра «Цветной» общей площадью 36,5 тыс. кв. м в центре Москвы, выкупив у Сбербанка права требования на 4,2 млрд руб. к экс-владельцу объекта ВЭБ.РФ. Также, по данным ЕГРЮЛ, «Бонум Инвестментс» по состоянию на 14 ноября контролировала ООО «РБ-Эстейт» (также попало в SDN-List), которое значится управляющей компанией бизнес-центра «На Жукова» площадью 5,7 тыс. кв. м в подмосковном Дзержинском. Кроме того, «Бонум Инвестментс» владеет 50% ООО «Паскаль Медикал», выпускающего медицинские шприцы и иглы на заводе в Дубне. В Bonum не ответили на запрос “Ъ”.

Среди других новых участников SDN-списка — компании, через которые бывший глава «Фосагро» Андрей Гурьев (ушел с поста гендиректора в марте) и члены его семьи контролируют в целом 43,66% акций производителя удобрений. Речь идет о швейцарской Adorabella AG и калининградском МКООО «Адорабелла», а также о швейцарской Chlodwig Enterprises AG и МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава «Фосагро» Андрей Гурьев-младший

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший глава «Фосагро» Андрей Гурьев-младший

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Акции Chlodwig Enterprises Limited и Adorabella Limited, сообщало «Фосагро» еще в 2020 году, переданы в трасты, экономическими бенефициарами которых являются Андрей Гурьев и члены его семьи. Эти компании были перерегистрированы в российскую юрисдикцию в апреле 2022 года, став резидентами специального административного района на острове Октябрьский в Калининградской области. В «Фосагро» от комментариев отказались, не дали их и представители господина Гурьева.

Между тем совет директоров «Фосагро» 7 ноября рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2021 года в размере 41,2 млрд руб. (318 руб. на бумагу).

В сентябре компания «Фосагро» решила выплатить сразу дивиденды за 2021 год и промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в целом на 101 млрд руб.

Старший партнер КА Pen & Paper Антон Именнов отмечает, что санкции США стараются соблюдать даже те субъекты, на которых они впрямую на распространяются, это обусловлено наличием механизма вторичных санкций. Яркий пример — отказ турецких банков от сотрудничества с Национальной системой платежных карт после того, как США всего лишь намекнули на возможность санкций за работу с платежной системой «Мир».

В связи с этим, даже если компании Кипра и Швейцарии никак не связаны с США и отсутствуют препятствия для продолжения выплат кипрским лицам дивидендов по акциям санкционных швейцарских компаний, «весьма вероятны отказы лиц, участвующих в этой деятельности, от работы с подсанкционным активом», говорит господин Именнов. Также, уточняет юрист, следует учитывать, что в отношении самого господина Гурьева введены санкции ЕС и Швейцарии. Поэтому, поясняет он, любые действия компаний Кипра и Швейцарии, которые прямо или косвенно приведут к предоставлению активов подсанкционному лицу, несовместимы с их обязательствами в рамках блокирующих санкций ЕС и Швейцарии.

Сам факт редомициляции в Россию, по мнению Антона Именнова, «не сильно снижает негативный эффект санкций при сохранении связей с западными юрисдикциями», так как «западные контрагенты предпочитают не вступать в отношения с теми, кто считается токсичным из-за санкций».

«Таким образом, единственные лица, которые могут себе позволить действовать без оглядки на западные санкции,— это российские структуры, не имеющие никаких привязок к западным юрисдикциям. Это тоже не устраняет для них риск попадания под санкции, но эффект ограничений гораздо менее заметен, чем для тех, кто действует на западных рынках»,— резюмирует господин Именнов.

Большинство крупнейших российских бизнесменов попали под те или иные санкции в 2022 году. Так, из первой десятки списка наиболее богатых россиян по состоянию на 2021 год, по версии Forbes, под санкциями на данный момент не находится только основатель Telegram Павел Дуров. В основном российские бизнесмены стараются минимизировать эффект санкций тем, что снижают доли в компаниях ниже контрольной и отходят от оперативного управления, чтобы ограничительные меры автоматически не распространились на ключевой бизнес.

Ольга Мордюшенко, Анна Занина, Наталья Скорлыгина