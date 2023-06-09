Россия окончательно выйдет из Договора об обычных вооруженных силах в Европе 7 ноября

Российская сторона в пятницу официально уведомила страны-члены Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) о дате окончательного выхода из этого соглашения. По информации «Ъ», речь идет о 7 ноября.

Напомним, Госдума приняла закон о выходе России из ДОВСЕ 16 мая. На рассмотрение парламентариев его 10 мая внес президент РФ Владимир Путин.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года 22 странами, входившими в Организацию Варшавского договора и НАТО. Этот шаг должен был подвести черту под эпохой межблокового противостояния. Договор вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Чтобы исключить концентрацию вооружений, было лимитировано их число в так называемых фланговых зонах. В соответствии с договором предусматривались обмен информацией и широкая инспекционная деятельность.

19 ноября 1999 года в Стамбуле было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, по которому лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран. Однако адаптированный ДОВСЕ в итоге ратифицировали лишь Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Страны НАТО же выдвинули условие для ратификации: РФ должна была полностью вывести свои войска и вооружения из ставших независимыми постсоветских республик. Российские официальные лица сочли это «надуманным предлогом» для отказа от принятия обновленного договора.

В 2007 году Москва приостановила участие в ДОВСЕ, в качестве условия возвращения к его выполнению потребовав от государств—членов НАТО ратифицировать его новый вариант (а от стран Балтии — подписать и ратифицировать). Но в альянсе на это не пошли. В марте 2015 года Россия приостановила участие и в работе совместной консультативной группы по договору. С тех пор западные страны неоднократно призывали Россию вернуться к выполнению ДОВСЕ — в последний раз в январе—феврале 2022 года в письменных ответах США и НАТО на требования России о предоставлении ей гарантий безопасности (подробнее об истории договора см. «Ъ» от 11 мая).

29 мая пресс-секретарь президента РФ сказал журналистам, что «ДОВСЕ уже де-факто был неживым механизмом, и не по вине России».

Договор предусматривает, что если одна из его стран-участник уведомляет других о намерении выйти из него, должна быть созвана специальная конференция, на которой у государства, покидающего соглашение, будет еще одна возможность публично изложить свою позицию. По информации «Ъ», это мероприятие, вероятнее всего, состоится в Вене до конца июня (возможно, в гибридном формате). Созвать конференцию должна страна-депозитарий договора — Нидерланды.

Елена Черненко