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Коммерсантъ FM
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Минфин допустил введение акциза на медицинский спирт в 2024 году

В 2024 году власти могут распространить акцизы на весь производимый в России спирт, включая медицинский, чтобы решить проблему «теневого» рынка. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, доппоступления в бюджет за счет этой меры предположительно составят от 15 млрд до 20 млрд руб.

«Налоговый период по акцизам — месяц, поэтому налог не обязательно должен быть введен с 1 января. Это может быть и 1 февраля, и 1 марта. В этом году, конечно, вводить не будем, но в следующем — возможно»,— сказал господин Сазанов «РИА Новости».

Сроки введения меры, отметил Алексей Сазанов, зависят от разработки механизма, который позволит избежать повышения цен на «социально значимые медицинские препараты». С этой целью планируется ввести субсидии для производителей определенного вида лекарств.

О том, что Минфин поддерживает идею облагать акцизом весь спирт, говорил глава ведомства Антон Силуанов. Он уточнял, что совместно с Минздравом разрабатывается вопрос о точечных субсидиях для предотвращения роста стоимости лекарств. В июле идею об акцизах на этиловый спирт озвучила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

29 сентября стало известно, что правительство предлагает увеличить акциз на вино с 1 мая 2024 года в три раза. Власти считают, что рост цен на некоторый алкоголь на 25% перенаправит интересы потребителей в сторону слабоалкогольных напитков. Российские виноделы же ожидают улучшения баланса рынка после увеличения акциза на вино.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Явно по винной».

Лусине Баласян

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