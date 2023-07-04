Правительство рассмотрит идею обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совфеда сообщил, что правительство рассмотрит предложение обложить акцизом весь этиловый спирт, который производится на территории России. В частности, с инициативой о введении акциза выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

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«То, что касается деталей, связанных, в том числе, с предложениями Минфина по акцизам и всему остальному — такие поручения будут даны. Мы обязательно рассмотрим в правительстве, что здесь можно еще сделать»,— сказал господин Мишустин (цитата по ТАСС).

Премьер-министр отметил, что в настоящее время уже прорабатываются вопросы, связанные с организацией розничной торговли алкоголем. «Это очень важный момент, там много нюансов. Здесь вместе с вами, коллеги, было скорректировано законодательство. С 1 сентября потребители смогут проверять подлинность и качество своих покупок, это включает и слабоалкогольные напитки»,— добавил он.

Говоря о необходимости обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт, Валентина Матвиенко предложила предусмотреть субсидии для спирта, используемого в медучреждениях. «Необходимо обложить акцизом весь производящийся в стране этиловый спирт, выровнять, чтобы не было разницы и дешевого этилового спирта для нелегальной водки. При этом уплата акциза на спирт, закупаемый учреждениями сферы здравоохранения, должна субсидироваться государством»,— сказала она.

Госпожа Матвиенко обратила внимание, что в России есть этанол, производящийся для алкогольной продукции, который облагается налогом, а также тот, который используется для медицинской и парфюмерно-косметической отраслей, который акцизом не облагается. «В результате разница в стоимости этих идентичных спиртов составляет более 80%. У Минфина есть все расчеты, есть готовность реализовать. Другого пути справиться с этой проблемой нет»,— отметила парламентарий.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы сроком до десяти лет за незаконный оборот метанола под видом алкогольной продукции. Кроме того, с 1 сентября 2023 года вступает в силу закон, который обязует всех производителей пива, пивных напитков, сидра регистрироваться в реестре Росалкогольрегулирования в ЕГАИС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Как сидрову козу».

Милена Костерева