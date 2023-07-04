Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство рассмотрит идею обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совфеда сообщил, что правительство рассмотрит предложение обложить акцизом весь этиловый спирт, который производится на территории России. В частности, с инициативой о введении акциза выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«То, что касается деталей, связанных, в том числе, с предложениями Минфина по акцизам и всему остальному — такие поручения будут даны. Мы обязательно рассмотрим в правительстве, что здесь можно еще сделать»,— сказал господин Мишустин (цитата по ТАСС).

Премьер-министр отметил, что в настоящее время уже прорабатываются вопросы, связанные с организацией розничной торговли алкоголем. «Это очень важный момент, там много нюансов. Здесь вместе с вами, коллеги, было скорректировано законодательство. С 1 сентября потребители смогут проверять подлинность и качество своих покупок, это включает и слабоалкогольные напитки»,— добавил он.

Говоря о необходимости обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт, Валентина Матвиенко предложила предусмотреть субсидии для спирта, используемого в медучреждениях. «Необходимо обложить акцизом весь производящийся в стране этиловый спирт, выровнять, чтобы не было разницы и дешевого этилового спирта для нелегальной водки. При этом уплата акциза на спирт, закупаемый учреждениями сферы здравоохранения, должна субсидироваться государством»,— сказала она.

Госпожа Матвиенко обратила внимание, что в России есть этанол, производящийся для алкогольной продукции, который облагается налогом, а также тот, который используется для медицинской и парфюмерно-косметической отраслей, который акцизом не облагается. «В результате разница в стоимости этих идентичных спиртов составляет более 80%. У Минфина есть все расчеты, есть готовность реализовать. Другого пути справиться с этой проблемой нет»,— отметила парламентарий.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы сроком до десяти лет за незаконный оборот метанола под видом алкогольной продукции. Кроме того, с 1 сентября 2023 года вступает в силу закон, который обязует всех производителей пива, пивных напитков, сидра регистрироваться в реестре Росалкогольрегулирования в ЕГАИС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Как сидрову козу».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...