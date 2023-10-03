Минфин выступил за введение акцизов на весь спирт

Минфин поддерживает идею облагать акцизом весь спирт, который производят в России, в том числе медицинский. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Здесь вопрос только следующий: акцизы на спирт мы соберем, но нужно сделать так, чтобы медицинские изделия, в первую очередь такие, которые наши граждане потребляют, корвалол например, чтобы они не подорожали»,— сказал господин Силуанов (цитата по ТАСС). Он добавил, что министерство планирует выдавать точечные субсидии для предотвращения роста цен на лекарства, которые производят на основе спирта.

Антон Силуанов уточнил, что над решением вопроса Минфин работает вместе с Минздравом и разногласий у них нет. По его словам, оба министерства понимают, что «нужно наводить порядок в этом сегменте». Решение, как предположил глава Минфина, предоставят на рассмотрение до конца года.

В июле председатель Совфеда Валентина Матвиенко для борьбы с рынком контрафактной водки предложила обложить акцизом весь этиловый спирт. Она уточнила, что для спирта, который закупают в медицинских целях, необходимо ввести субсидии.

29 сентября стало известно, что правительство предлагает увеличить акциз на вино с 1 мая 2024 года в три раза. Власти считают, что рост цен на некоторый алкоголь на 25% перенаправит интересы потребителей в сторону слабоалкогольных напитков. Российские виноделы же ожидают улучшения баланса рынка после увеличения акциза на вино.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Явно по винной».

Петр Бузлаев