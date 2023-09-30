Явно по винной

Внесенные правительством в Госдуму 29 сентября поправки к Налоговому кодексу предлагают существенно повысить акцизы на вино. В 2024 году ставки могут вырасти в три раза, до 108–141 руб. за 1 л, что может привести к росту цен на недорогие импортные позиции на 25% и переключению потребителей на пиво и слабоалкогольные коктейли. Российские виноделы же рассчитывают на улучшение баланса рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительство РФ предложило с 1 мая 2024 года повысить ставки акциза на вина, за исключением крепленых, более чем в три раза, с текущих 34 руб. до 108 руб. за 1 л, следует из внесенного в Госдуму проекта поправок к Налоговому кодексу. На 2025 год ставку предлагается установить на уровне 112 руб. за 1 л, на 2026 год — 116 руб. за 1 л. Акциз на игристые вина также может увеличиться в три раза, до 141–153 руб. в 2024–2026 годах. Сопоставимая индексация должна затронуть и винные напитки, изготавливаемые без добавления спирта.

Индексация акцизов на вино — наиболее заметная из предложенных мер повышения сборов на алкогольном рынке. Для спиртного крепостью свыше 9% ставка акциза в течение 2024–2026 годов может быть поднята с текущих 613 руб. до 643–696 руб. за 1 л, для напитков крепостью менее 9% (за исключением пива, сидра, вина) — с 490 руб. до 514–556 руб. за 1 л. Акцизы на табачную продукцию могут вырасти на 3%.

В результате бюджет может получить дополнительно 150 млрд руб. в 2024–2026 годах, сказано в обосновании к проекту.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что тройная индексация акцизов фактически положит конец широкому ассортименту недорогих вин в магазинах у дома. Инициатива как будто играет на руку дистрибуторам с большой долей премиального вина в ассортименте, которые считали, что вино не может стоить дешево, отмечает эксперт.

По оценкам WineRetail, в первую очередь мера скажется на импортных винах. Цены на популярные позиции, которые после индексации ввозных пошлин выросли примерно с 500 до 700 руб. за бутылку, могут вырасти еще примерно на 25%, до 1 тыс. руб. за бутылку, подсчитали в WineRetail. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин отмечает, что после повышения импортных пошлин на рынке не осталось импортных вин дешевле 500 руб. за бутылку, а если повысят ставки акцизов, не останется позиций дешевле 600–650 руб. за бутылку. А для условного дорогого шампанского мера почти ничего не поменяет, указывает он. В Ladoga согласны, что повышение акцизов может значительно отрегулировать спрос: часть потребителей недорогих вин переключится на пиво, крепкие напитки и коктейли.

Российских виноделов повышение ставок акциза также затронет, считают в WineRetail. Как отмечает Александр Ставцев, при производстве вина из российского винограда с выплаченного акциза сегодня можно вернуть более 30 руб. за 1 л. Но эти средства должны идти на инвестиции, например, на закладку виноградников или модернизацию производства, и нивелировать повышение отпускной цены за счет «возвратного акциза» у виноделов не получится, указывает он. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз прогнозирует, что объем винного рынка в РФ может сократиться примерно на 10% за счет вымывания самых бюджетных позиций.

Повышение акциза может улучшить баланс рынка, где отмечается резкий рост импорта из стран, не подпадающих под действие пошлин и выступающих транзитом для поставок стороннего вина, возражает гендиректор «Фанагории» Петр Романишин. По его словам, это приводит к резкому снижению спроса на российское вино, из-за чего виноделы не могут переработать виноград нового урожая, так как емкости заполнены с прошлого года. Как отмечает господин Романишин, виноделы рассчитывают на пропорциональное увеличение ставки «обратного акциза». Александр Липилин указывает, что увеличенная пошлина и так защищает российских виноделов от недорого импорта из практически всех традиционных стран—производителей вина.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—августе в России выпущено 19,47 млн дал тихих вин, что примерно на 5,7% меньше год к году, производство игристых вин сократилось на 10,5%, до 6,66 млн дал. Розничные продажи тихих вин за этот период росли на 5,5%, до 37,3 млн дал, игристых — на 9,2%, до 12,1 млн дал.

Анатолий Костырев