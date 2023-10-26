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Коммерсантъ FM
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Трамп оштрафован на $10 тыс. за слова о предвзятости судьи Энгорона

Судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон оштрафовал 45-го президента США Дональда Трампа на $10 тыс., передает The Wall Street Journal. Мера назначена за нарушение регламента, запрещающего комментировать работу сотрудников суда.

Ранее Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social фотографию сотрудницы Артура Энгорона с лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаком Шумером. В подписи он назвал ее «подругой» господина Шумера.

Суд обязал удалить фотографию из соцсетей и оштрафовал господина Трампа на $5 тыс. Позднее во время перерыва на одном из судебных слушаний Дональд Трамп заявил, что Артур Энгорон — «предвзятый судья», а рядом с ним сидит, возможно, «гораздо более пристрастный» человек.

Артур Энгорон председательствует на процессе Дональда Трампа по гражданскому делу о мошенничестве на $250 млн. Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обвинила бывшего президента в завышении стоимости активов.

Подробнее о расследованиях в отношении экс-президента США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп от судов крепчает».

Лусине Баласян

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