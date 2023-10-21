Трамп оштрафован на $5 тыс. за фото сотрудницы судьи с демократом

Судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон оштрафовал 45-го президента США Дональда Трампа на $5 тыс. Нарушение касается опубликованной фотографии сотрудницы судьи с лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаком Шумером.

Фотография была размещена на странице экс-президента в его соцсети Truth Social. Господин Трамп в подписи назвал сотрудницу господина Энгорона «подругой» господина Шумера. Суд ранее обязал удалить фотографию из соцсетей. После этого запись на странице господина Трампа пропала, однако фото оставалось опубликованным на сайте предвыборной кампании экс-президента.

Судья посчитал, что нарушение было непреднамеренным. «Не заблуждайтесь: в будущем за умышленные или неумышленные нарушения к нарушителю будут применяться гораздо более жесткие санкции»,— отметил судья (цитата по Reuters). Дальнейшие нарушения могут привести к более крупным штрафам или тюремному заключению, отметил судья

Артур Энгорон председательствует на процессе Дональда Трампа по гражданскому делу о мошенничестве на $250 млн. Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обвинила бывшего президента в завышении стоимости активов.

Подробнее о расследованиях в отношении экс-президента США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп от судов крепчает».

Леонид Уварчев