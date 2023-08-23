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Зеленский рассказал о просьбе военных расширить мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымская платформа» сообщил, что военное командование страны обратилось к нему с просьбой мобилизовать больше людей в войска.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Theodore Manolopoulos, Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Theodore Manolopoulos, Reuters

«Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать»,— сказал Владимир Зеленский (цитата по «Страна.ua»).

Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию 25 февраля 2022 года. По данным The New York Times на середину августа 2023 года, на Украине насчитывается около 500 тыс. военнослужащих действительной службы, резервистов и служащих военизированных формирований.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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