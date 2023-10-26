Сенатор Грассли: ФБР получило более 40 сообщений о преступлениях семьи Байдена

ФБР получило данные от 40 конфиденциальных информаторов о возможных преступлениях президента США Джо Байдена, его сына Хантера и брата Джеймса, сообщил FoxNews со ссылкой на сенатора-республиканца Чака Грассли. По его словам, несмотря на полученную информацию, ФБР отказывается провести полноценное расследование.

Одно из ключевых обвинений, пишет FoxNews, заключается в том, что семья Байдена была замешана в коррупционной схеме вокруг украинской энергетической компании Burisma. В состав совета директоров входил Хантер Байден.

По словам Чака Грассли, опергруппа ФБР в Вашингтоне пыталась блокировать поступающие от информаторов данные, называя их «иностранной дезинформацией». В связи с этим, передает FoxNews, игнорируются сообщения, которые поступают на протяжении нескольких лет.

В июне FoxNews со ссылкой на источник в ФБР сообщал, что, согласно данным информаторов, Джо Байден мог участвовать в схеме взяточничества на $5 млн в период вице-президента при экс-президенте США Бараке Обаме. Тем временем в отношении Хантера Байдена расследуются дела о незаконном хранении оружия и неуплате налогов.

Об обсуждении возможных преступлений Джо Байдена — в материале «Ъ» «Импичмент на вырост».

Лусине Баласян