Разбой вывели из соглашений

В суд поступили апелляционные жалобы на приговор двум участникам разбойного нападения в 2018 году на семью Александра Рыбенко, который на тот момент являлся депутатом Воронежской областной думы. Они получили 10 и 10,5 года лишения свободы за участие в преступлении, но так и не признали вину. Как выяснил «Ъ-Черноземье», еще четыре фигуранта успели выйти на свободу досрочно после отбытия небольших сроков. Потерпевший считает, что следствие незаконно изменило версию произошедшего, а осужденные не понесли справедливого наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Топ-менеджер «Эконивы» Александр Рыбенко не согласен с приговором его обидчикам

Фото: ekoniva-apk.ru Топ-менеджер «Эконивы» Александр Рыбенко не согласен с приговором его обидчикам

Фото: ekoniva-apk.ru

В Лискинский райсуд Воронежской области, согласно картотеке дел, поступили апелляционные жалобы на приговор двум последним участникам разбойного нападения в 2018 году на семью бизнесмена Александра Рыбенко. В конце августа этого года обвиняемый Виктор Бабихин получил за это преступление десять лет и шесть месяцев колонии, а его подельник Георгий Ахвледиане — десять лет. Они не признали вину и просят отменить приговор.

С ним не согласны также и сторона обвинения, и потерпевшие. В прениях представитель прокуратуры запрашивал для подсудимых соответственно 13 и 12 лет лишения свободы. По мнению потерпевшей стороны, назначенное наказание является мягким, так как за разбой в составе преступной группы с нанесением тяжкого вреда (ч. 4 ст. 162 УК РФ) минимальное наказание составляет восемь лет, а максимальное — 15 лет. С учетом отсутствия у Ахвледиане смягчающих обстоятельств и наличия особо опасного рецидива его наказание должно быть строже, считают заявители. Дата рассмотрения апелляционных жалоб еще не назначена.

Всего за нападение в ночь на 12 октября 2018 года на семью тогда депутата и исполнительного директора ООО «ЭкониваАгро» Александра Рыбенко осуждены шесть человек. По версии следствия, группа вооруженных злоумышленников проникла в дом предпринимателя в селе Щучьем Лискинского района. Они избили и связали господина Рыбенко и членов его семьи, угрожали огнестрельным оружием, чтобы выяснить, где в доме находятся €5 млн, которых в действительности не было. Депутата, членов его семьи и находившегося у них в гостях знакомого избили, сыну сломали челюсть и нанесли другие травмы. Наиболее тяжелые телесные повреждения получил сам господин Рыбенко: его пытали утюгом, что привело к термическим ожогам 2-3-й степени всей задней поверхности тела.

Здоровью депутата был причинен тяжкий вред, он утратил более 35% трудоспособности. Преступники скрылись, взяв с собой найденные в доме депутата 500 тыс. руб. наличными, драгоценности и вещи общей стоимостью более 4 млн руб.

По факту произошедшего Лискинский отдел МВД возбудил уголовное дело о разбое. Позже его материалы передали в ГСУ регионального управления ведомства. В конце ноября 2018 года полиция задержала двух жителей Санкт-Петербурга Руслана Павлова и Георгия Ахвледиане, ДНК которого была обнаружена на месте преступления. Следствие предполагало, что Павлов является организатором разбоя, а Ахвледиане — одним из самых жестоких его участников. Последний, по версии полиции, напившись прямо на месте преступления, бил Александра Рыбенко гвоздодером по голове.

Позже следствию удалось установить причастность к разбою еще двух петербуржцев — Сергея Виноградова и Артема Горобинского, а также жителя Лисок Ивана Ещенко и москвича Виктора Бабихина. Всех мужчин заключили под стражу.

Через девять месяцев расследования полиция смягчила обвинение для большинства фигурантов. Досудебные соглашения о сотрудничестве заключили сразу четыре обвиняемых — Руслан Павлов, Сергей Виноградов, Артем Горобинский и Иван Ещенко. Их выпустили из-под стражи после признания вины лишь в попытке кражи автомобиля Александра Рыбенко (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК РФ). Мужчины утверждали, что их целью на самом деле был Chevrolet Tahoe 2016 года выпуска, который они не смогли угнать якобы из-за того, что не получилось открыть ворота. Они убедили следствие, что большинство из них приехали из Санкт-Петербурга в Лискинский район Воронежской области, преодолев почти 1,5 тыс. км ради автомобиля стоимостью на тот момент менее 3 млн руб. и скрывшись после неудачи.

В итоге Лискинский райсуд назначил четырем участникам сроки от двух до трех лет. С учетом зачтенного времени ареста, все они уже к середине 2021 года вышли на свободу. Иван Ещенко, встречавший и искавший жилье на месте для других участников преступления, был также признан виновным в двух эпизодах поджога имущества Сергея Колодяжного, бывшего ректора Воронежского государственного технического университета.

Потерпевший считает, что заключившие досудебные соглашения со следствием в действительности были непосредственными участниками нападения на его семью. В документах, как считает Александр Рыбенко, осужденные дали не соответствующие действительности показания, которые еще и противоречили друг другу и материалам дела. В частности, Горобинский утверждает, что был в Воронеже один раз, заехав в город на день. Материалы с камер видеонаблюдения свидетельствуют о его нахождении в регионе в течение недели до нападения.

Ещенко же вообще не дал показаний о некоторых участниках нападения. К тому же никто из обвиняемых не представлялся потерпевшему для опознания. Он утверждает, что после прослушивания одной из аудиозаписей судебного заседания опознал голос человека, пытавшего его утюгом.

Версию о попытке кражи его автомобиля Александр Рыбенко считает нелогичной: похитители потратили больше времени и средств на подготовку к преступлению, чем могли бы выручить от продажи машины. Ко всему прочему, как указывает пострадавший, нападавших вряд ли мог интересовать лишь автомобиль. При обысках у Горобинского нашли €26 тыс. и $8,5 тыс. наличной валюты, а Павлов приобрел квартиру в Воронеже для освобождения под домашний арест.

«Совершенно не ясно, с какой целью заключать аж четыре досудебных соглашения, тогда как и одного вполне было бы достаточно для изобличения соучастников преступления,— резюмирует Александр Рыбенко.— К сожалению, действующее уголовно-процессуальное право России не предоставляет абсолютно никаких прав потерпевшему, чтобы выразить свое отношение к заключенным досудебным соглашениям и как-то повлиять на данную процедуру».

Адвокат бывшего депутата Виктор Сопко сожалеет, что «при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве на стадии предварительного расследования мнение потерпевшего не выясняется, а остается лишь на усмотрение следствия и прокуратуры». Он напомнил, что постановление пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2012 года подтверждает право потерпевшего высказывать свое мнение по вопросу об особом порядке судебного разбирательства. При этом суду «надлежит проверить все заявленные доводы».

В прокуратуре Воронежской области «Ъ-Черноземье» пояснили, что после заключения досудебного соглашения при передаче уголовного дела в суд ведомство проверяет, выполнены ли его условия.

«Дальше это оценивает суд. В данном случае суд дал свою оценку законности и выполнению условий соглашения, а также решил вопрос по назначению наказания»,— заключили в ведомстве.

Сергей Толмачев