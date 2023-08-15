Двоих мужчин осудили за разбойное нападение на топ-менеджера «ЭкоНивы» Александра Рыбенко

Лискинский райсуд Воронежской области вынес обвинительный приговор двум членам банды из восьми человек, которая в октябре 2018 года напала на регионального директора «ЭкоНиваАгро» и на тот момент действующего депутата облдумы Александра Рыбенко. Виктору Бабихину за разбой в особо крупном размере (п. «б» ч.4 ст. 162 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) было назначено десять с половиной лет колонии общего режима, Георгию Ахвледиани за разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «б», «в» ч.4 ст. 162 УК РФ) — десять лет колонии общего режима. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в райсуде.

По данным «МОЁ! Online», еще четверых членов ОПГ в 2020-2021 годах приговорили к двум-трем годам колонии общего режима после того, как они активно содействовали следствию. Осужденные сегодня мужчины считались организаторами преступления. Согласно картотеке райсуда, их дело поступило в суд еще в феврале 2021 года, но его рассмотрение неоднократно откладывалось из-за недоставления в суд подсудимого, неявки потерпевшего, защитника, свидетелей, назначения экспертизы и так далее.

Неизвестные ворвались в дом господина Рыбенко в селе Щучье Лискинского района ночью пятницы. Он находился там с женой и сыном. «Ночью он услышал крик супруги и увидел, что в комнате находятся пять неизвестных лиц, у одно из которых в руке находился пистолет, внешне схожий с пистолетом Макарова. Нападавшие подвергли его и членов его семьи избиению, связали, потребовали передать им денежные средства и ценное имущество. Преступники похитили 500 тыс. рублей и ювелирные изделия на крупную сумму»,— говорилось в сообщении облпрокуратуры. Позднее правоохранители уточняли, что причиненный ущерб составил около четырех млн руб.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте