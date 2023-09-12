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Коммерсантъ FM
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Код в профессию

IT-компании обсуждают сертификацию сотрудников

На этой неделе российские IT-компании подпишут меморандум о разработке и продвижении единых методик по сертификации специалистов, работающих с отечественным софтом — в первую очередь чтобы повысить спрос на услуги учебных центров. В правительстве уже обсуждают инициативу ввести национальную систему сертификации IT-специалистов, но единых подходов к ней рынок пока не выработал.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Российские IT-компании, ассоциации, фонд «Сколково» и «Иннополис» обсуждают создание в стране единой системы сертификации IT-специалистов, рассказали источники “Ъ”. По словам одного из них, 14 сентября в «Сколково» по итогам круглого стола будет подписан меморандум о сотрудничестве компаний в части единых методик и подходов к сертификации IT-специалистов, работающих с отечественным ПО.

До начала военных действий на Украине российские IT-специалисты могли сертифицироваться для работы с зарубежными продуктами, например, Oracle, Red Hat, VMware и т. д. Соискатели обучались и сдавали экзамен. Сертификат позволял работать с ПО на инфраструктуре заказчика и давал преимущества при трудоустройстве. Прохождение сертификации стоило 20–100 тыс. руб. в зависимости от курса. Также зарубежные компании проводили сертификацию сотрудников в части знания технологий. Например, Oracle сертифицировал по Java.

Источник “Ъ” на рынке поясняет, что российские разработчики тоже проводят сертификацию специалистов, которая подтверждает их навыки работы с определенными ОС, СУБД и т. д.: «Но эта сертификация должна быть признана не только самими разработчиками, но и заказчиками, системными интеграторами, государством. Нужно, чтобы сертификаты имели официальный статус». Собеседники “Ъ” на рынке подтверждают, что сейчас наличие сертификатов не выступает обязательным критерием при допуске к работе с соответствующим ПО.

В фонде «Сколково» “Ъ” пояснили, что предложили выработать единые подходы к импортозамещению IT-сертификаций и «сформировать работающую и признанную всеми игроками систему».

В «Иннополисе» отказались от комментариев. Минцифры и участники рынка обсуждают идею утвердить национальную систему сертификации IT-специалистов как минимум с лета — об этом в конце июня сообщал ТАСС со ссылкой на министра Максута Шадаева. В министерстве “Ъ” уточнили, что механизм сертификации все еще не определен: «Мы анализируем предложения по возможным моделям».

По словам одного из источников “Ъ”, учебные центры и представители крупных интеграторов обсуждают подходы к сертификации специалистов с начала 2023 года: «Были, например, предложения ввести для госслужащих требования по обязательной сертификации знания российских офисных пакетов и операционных систем». По его словам, возникала и «более спорная инициатива»: привязать зарплаты технических специалистов в ведомствах к числу полученных сертификатов.

Собеседник “Ъ” полагает, что «такие идеи зачастую исходят не от заказчиков ПО, а от учебных центров и интеграторов, и пока не находят всеобщей поддержки».

Введение обязательных требований по сертификации сотрудников ведомств и госкомпаний на работу с российским ПО полезно для учебных центров, но может быть вредно для разработчиков, подтверждает глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов: «Вопрос в том, кого сертифицировать. Если технического специалиста, то процедура будет формальной — они и без сертификации разбираются в работе с продуктами».

В новых стартапах предпочитают работающих в России сотрудников

Гендиректор компании «Веб-Сервер» (разработала российский веб-сервер Angie) Заур Абасмирзоев также считает введение требований, при которых сертификация по работе с тем или иным российским ПО станет обязательным условием допуска специалиста к работе, нелогичным: «Сейчас в реестре отечественного софта несколько десятков ОС и десятки решений в категории "управления базами данных", и нельзя сказать, что тот или иной продукт преобладает на инфраструктуре заказчиков». В результате, поясняет господин Абасмирзоев, меняя работодателя, инженеру придется проходить сертификацию заново.

Никита Королев, Тимофей Корнев

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