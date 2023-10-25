Путин увидел лицемерие в словах Байдена о создании нового миропорядка
Президент Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений России прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о создании нового миропорядка. По его словам, суть таких «разговоров» на Западе «все та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность». 20 октября Джо Байден заявил, что американцы могут создать «новый мировой порядок», который придет на смену тому, что был установлен 50 лет назад.
Фото: Администрация Президента России
«При этом ведут разговоры о каком-то новом мировом порядке, суть которого на самом деле все та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность, на глобальное доминирование, на сохранение, по сути, неоколониальной системы»,— сказал президент. Он отметил, что Запад «пускает в ход» исламофобию, антисемитизм и русофобию, «чтобы сдержать развитие независимых, суверенных стран» и «расколоть мировое большинство».
20 октября в ходе предвыборного мероприятия американский президент Джо Байден выразил мнение, что у США есть возможность «объединить мир так, как этого никогда не было раньше». Он отметил, что у США может получиться создать «новый миропорядок», если они «будут достаточно дерзки и уверены в себе». Он не стал раскрывать, в чем именно будет заключаться «новый мировой порядок».
На встречи с представителями религиозных объединений в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин также поблагодарил присутствующих за поддержку российской армии и членов семей солдат, участвующих в боевых действиях на территории Украины. Кроме того, он обсудил с участниками встречи палестино-израильский конфликт, поскольку это «нас касается» и происходит на «Святой земле, которая имеет сакральное значение» для последователей крупнейших мировых религий. В ходе обсуждения ситуации на Ближнем Востоке патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что стабильность и спокойствие на Святой земле в Израиле во многом зависят от миротворческой роли России.