Путин увидел лицемерие в словах Байдена о создании нового миропорядка

Президент Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений России прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о создании нового миропорядка. По его словам, суть таких «разговоров» на Западе «все та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность». 20 октября Джо Байден заявил, что американцы могут создать «новый мировой порядок», который придет на смену тому, что был установлен 50 лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Президента России Фото: Администрация Президента России

«При этом ведут разговоры о каком-то новом мировом порядке, суть которого на самом деле все та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность, на глобальное доминирование, на сохранение, по сути, неоколониальной системы»,— сказал президент. Он отметил, что Запад «пускает в ход» исламофобию, антисемитизм и русофобию, «чтобы сдержать развитие независимых, суверенных стран» и «расколоть мировое большинство».

20 октября в ходе предвыборного мероприятия американский президент Джо Байден выразил мнение, что у США есть возможность «объединить мир так, как этого никогда не было раньше». Он отметил, что у США может получиться создать «новый миропорядок», если они «будут достаточно дерзки и уверены в себе». Он не стал раскрывать, в чем именно будет заключаться «новый мировой порядок».

На встречи с представителями религиозных объединений в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин также поблагодарил присутствующих за поддержку российской армии и членов семей солдат, участвующих в боевых действиях на территории Украины. Кроме того, он обсудил с участниками встречи палестино-израильский конфликт, поскольку это «нас касается» и происходит на «Святой земле, которая имеет сакральное значение» для последователей крупнейших мировых религий. В ходе обсуждения ситуации на Ближнем Востоке патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что стабильность и спокойствие на Святой земле в Израиле во многом зависят от миротворческой роли России.