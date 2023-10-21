Байден считает, что США могут создать новый миропорядок

Президент США Джо Байден считает, что человечеству нужен «новый мировой порядок», который придет на смену тому, что был установлен 50 лет назад. Он уверен, что создать его могут американцы, но лишь в случае, если будут «достаточно дерзкими» для этого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Nikhinson, Reuters Фото: Julia Nikhinson, Reuters

«Думаю, что у нас есть реальная возможность, если мы будем достаточно дерзки и уверены в себе, объединить мир так, как этого никогда не было раньше. Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно хорошо. Это работало чертовски хорошо, но теперь все изменилось, вроде как пар вышел. Поэтому нужен другой, новый мировой порядок»,— сообщил господин Байден накануне, 20 октября, в ходе своего предвыборного мероприятия в Вашингтоне (цитата по сайту Белого дома). Он не стал раскрывать, в чем именно будет заключаться «новый мировой порядок».

По мнению господина Байдена, решения, которые будут приняты в ближайшие четыре или пять лет, будут определять развитие в последующие несколько десятилетий. Также президент США подтвердил, что намерен в следующем году переизбраться на новый срок, на выборы он намерен пойти совместно со своим вице-президентом Камалой Харрис. Джо Байден призвал всех сторонников Демократической партии США поддержать как сам факт его выдвижения, так и проголосовать за него на выборах главы государства, намеченных на ноябрь 2024 года.

Александр Кислов