Клиническое содружество

Входящая в АФК «Система» крупная российская сеть клиник «Медси», обещавшая начать экспансию на зарубежные рынки, зарегистрировала первую «дочку» по оказанию медуслуг в Киргизии. По данным “Ъ”, компания планирует выход и в Казахстан. Страны СНГ могут интересовать российских игроков частной медицины, поскольку дальнейшее расширение крупных сетей внутри страны ограничено, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ГК «Медси» в течение первого полугодия зарегистрировала в Киргизии дочернюю компанию «Медси Ордо», где сети клиник принадлежит 100%, говорится в отчетности группы по МСФО. Информация о регистрации юрлица с профилем «деятельность больниц» есть и в материалах Минюста Киргизии. Новую компанию возглавляет директор направления ГЧП «Медси» Георгий Быков.

По данным источников “Ъ” на рынке медуслуг, «Медси» планирует также выйти на рынок Казахстана и уже рассматривала покупку как минимум одной из 18 клиник местной сети Mediker Healthcare. Там, как и в «Медси», на запрос “Ъ” не ответили.

«Медси Ордо» стала первой компанией группы, зарегистрированной за рубежом, говорится в отчете. Группа в этом году зарегистрировала бренды в сфере оказания медуслуг Medsi International Healthcare и «Medsi Медицина компетенций» в нескольких странах, включая ОАЭ, Грузию, Киргизию и Казахстан (см. “Ъ” от 5 сентября).

«Медси» на конец июня объединяла 138 клиник в Москве и регионах. В 2022 году сеть возглавила рейтинг частных многопрофильных клиник Forbes с выручкой 36 млрд руб. Основателю АФК «Система» Владимиру Евтушенкову принадлежит 49,2% акций сети.

В Eqiva объем рынка коммерческих услуг Киргизии оценивают примерно в 30 млрд руб. Ежегодно, по данным компании, в стране лицензируется не менее 60 клиник, а всего их не менее 1,3 тыс., в основном в Бишкеке и Оше. Драйвер роста таких услуг в республике — низкая доступность медпомощи в государственных организациях и система «сооплаты» за лечение по ОМС и за счет бюджета, говорят в Eqiva. При такой системе, по мнению аналитиков, пациенты зачастую предпочтут платную частную клинику ожиданию своей очереди на лечение в государственных медучреждениях с доплатой.

В Киргизии пока практически нет представителей российского медицинского бизнеса, кроме сетей лабораторий. У «Инвитро» в Киргизии по франшизе работает десять офисов, у «Гемотеста» — 62 лабораторных отделения, и только три из них — по франшизе, сообщили “Ъ” представители сетей.

Дальнейшее расширение в российских регионах затруднено из-за ограниченного платежеспособного спроса и конкуренции прежде всего со стороны государственной медицины, поэтому для сетей частных клиник выход на зарубежные рынки логичен, считает партнер DMG Владимир Гераскин.

По его словам, Киргизия могла привлечь «Медси» меньшей по сравнению с другими странами СНГ ценой входа.

Консультант Eqiva Мария Коломенцева предполагает, что «Медси» может иметь целью как стать значимым провайдером на местном рынке медуслуг, так и отбирать пациентов на специализированную и высокотехнологичную медпомощь в свои московские клиники.

Владимир Гераскин предполагает, что «Медси» запустит клинику в Киргизии не очень большого формата, площадью до 5 тыс. кв. м — это, скорее всего, будет медцентр с небольшим стационаром, диагностической базой и поликлиникой. Он оценивает возможный объем инвестиций в сумму до 1 млрд руб.

«Медси» — не единственная российская сеть частных клиник, впервые выходящая за рубеж с начала 2023 года. «Чайка» через партнерские медцентры с мая запустилась в ОАЭ, Грузии и Армении (см. “Ъ” от 31 августа). Петербургская сеть «Энерго» собирается открыться в Армении в ноябре. А «Поликлиника.ру», по данным ее сайта, уже запустила клинику в Дубае: Innovation Family Policlinic получила местную лицензию в сентябре. В самой сети от комментариев отказались. Сразу несколько локаций для открытия за рубежом рассматривает и сеть GMS Clinic и Lahta Clinic, рассказал ее основатель и управляющий партнер Игорь Краснолуцкий. От запуска в Киргизии, по его словам, компания отказалась из-за низкого для премиального сегмента платежеспособного спроса.

Полина Гриценко