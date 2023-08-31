Российская медицина дает Дубай

На рынок ОАЭ вслед за девелоперами, ритейлерами и рестораторами начали выходить российские операторы медцентров. Под новым брендом там запустится партнерская клиника московской сети «Чайка» Полины Юмашевой. Это уже третья страна, где появится клиника, в которую также инвестирует гендиректор и основатель компании Александр Винокуров. Участники российского медицинского бизнеса работают в странах СНГ и Грузии, но до сих пор выходить на рынок ОАЭ пока не решались из-за слишком высокой конкуренции в этой стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На сайте московской сети клиник «Чайка» появилось упоминание о медцентре в Дубае под брендом Kandinsky Clinic. В компании подтвердили “Ъ”, что центр откроется в сентябре. Это будет многопрофильная клиника на 1,2 тыс. кв. м в сегменте «бизнес плюс» и расположится в Dubai Healthcare City — свободной экономической зоне медицинского профиля. Kandinsky Clinic уже получила лицензию департамента здравоохранения Дубая.

Как обнаружил “Ъ” на портале HeadHunter, компания также ищет персонал для работы в Ереване в клинике под брендом Chaika Armenia. Объект на 315 кв. м откроется в октябре на территории республиканской больницы, где можно будет проводить диагностику и пользоваться лабораторией, пояснил гендиректор «Чайки» в Армении Тарон Сардарян.

В компании не раскрывают инвестиции в два этих проекта. По оценкам консультанта Eqiva Марии Коломенцевой, на клинику в ОАЭ потребуется не менее $1,6 млн, в Армении — $200–300 тыс. В мае этого года под брендом «Чайка» открылась клиника в Тбилиси с параметрами, схожими с объектом в Ереване и с объемом инвестиций в $200 тыс., сообщал Vademecum. Инвесторами проекта в Тбилиси стали медицинский директор новой клиники Ксения Юркинас, главный врач одной из клиник «Чайки» Лейла Наджи и бывший основной владелец «Чайки», экс-владелец инвестбанка «КИТ Финанс» Александр Винокуров. Год назад он продал свои 86,37% в «Чайке» бывшей жене Олега Дерипаски Полине Юмашевой, оставшись гендиректором «Чайка Хэлс».

Представители клиник в ОАЭ и Армении называют себя партнерами московской «Чайки», не раскрывая информацию об инвесторах. Владельцы и инвесторы у всех трех клиник разные, подтвердил “Ъ” господин Винокуров. По его словам, сам он тоже инвестировал «какую-то сумму в каждую из трех клиник» и во всех есть врачи, раньше работавшие в московских «Чайках». Решение об открытии партнерских клиник за рубежом было принято с появлением тех, кто заинтересован в открытии бизнеса в партнерстве с «Чайкой», добавляет господин Винокуров.

Российские сети клиник уже представлены за рубежом. Так, у петербургской «Медиэстетик» действуют 20 филиалов в Грузии, четыре в Чехии. У ГК «Эксперт» — два диагностических центра в Армении, а также совместные проекты в Самарканде и Нукусе с узбекистанской Innova. Мединститут имени Березина (МИБС), специализирующийся на высокотехнологичной диагностике, также работает в Армении и Узбекистане.

В ОАЭ пока ни одна российская сеть не представлена. МИБС пытался несколько лет назад зайти на этот рынок, но безуспешно, сообщил “Ъ” его председатель правления Аркадий Столпнер. По его словам, в Эмиратах высокая конкуренция, где присутствуют такие мировые лидеры, как Mayo Clinic, Cleveland Clinic.

Александр Винокуров, основатель сети клиник «Чайка», в интервью РБК в 2015 году: «Потенциальным инвесторам мы всегда говорили, что мы хотим сделать просто хорошую поликлинику, без всяких чудес».

Клиники под брендом «Чайка» в Грузии, Армении и ОАЭ могут быть ориентированы на пациентов, которые релоцировались из России в эти страны, считает Мария Коломенцева. В «Медиэстетик» говорят о росте спроса на медуслуги со стороны русскоязычных пациентов в Грузии за последний год.

Прогнозировать финансовый результат таких проектов, впрочем, трудно, продолжает Коломенцева: «Если источник инвестиций — собственные средства, то значимое влияние на срок окупаемости окажет колебание курса валют». Гендиректор ГК «Эксперт» Владислав Шерстобоев среди трудностей называет необходимость подстраиваться под национальные особенности, в том числе законодательства, а также нехватку квалифицированных кадров. Помочь в старте зарубежных проектов, по его словам, может наличие местного партнера.

Полина Гриценко