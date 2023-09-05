Врачи заграниц

Вслед за московской сетью частных клиник «Чайка», планирующей открывать свои объекты за границей с привлечением партнеров, такие проекты намерена реализовать и ГК «Медси», входящая в АФК «Система». Компания уже зарегистрировала свои бренды в ОАЭ, Сербии, Грузии и в ряде стран СНГ. Частные клиники пытаются выйти на те рынки, куда еще в прошлом году уехала большая часть их платежеспособных клиентов. Однако зачастую в тех же постсоветских странах участникам российской мединдустрии сложно адаптироваться, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

ГК «Медси» зарегистрировала сразу два бренда в сфере оказания медуслуг — Medsi International Healthcare и «Medsi Медицина компетенций» для рынков ОАЭ, Сербии, Грузии, Молдавии, Армении, Казахстана, Узбекистана и ряда других стран СНГ. Эту информацию “Ъ” обнаружил в базе WIPO — Всемирной организации по интеллектуальной собственности.

Товарные знаки зарегистрированы на ООО «Иннотэк». Там заявили “Ъ”, что являются патентным поверенным «Медси». Директор по коммерческой деятельности и маркетингу ГК «Медси» Алла Канунникова подтвердила планы компании по выходу на рынки других стран.

ГК «Медси» объединяет 140 клиник в Москве и регионах. Владельцем 95,5% акций группы является АФК «Система», основанная Владимиром Евтушенковым. По данным СПАРК, в 2022 году выручка сети достигла 26,7 млрд руб., чистая прибыль — 47,4 млн руб. «Медси» возглавила рейтинг Forbes 20 крупнейших медицинских компаний по итогам 2022 года.

Руководитель практики по товарным знакам, партнер Semenov & Pevzner Мария Ароникова отмечает, что «Медси» при регистрации брендов за границей воспользовалась протоколом Мадридского соглашения о международной регистрации товарных знаков. Это предполагает охрану бренда во всех странах, подписавших протокол, на основании решений патентных ведомств этих государств. Обычно в таком случае правообладатель должен использовать бренды в течение трех лет после регистрации (в некоторых случаях — до пяти лет), чтобы не лишиться их, поясняет госпожа Ароникова.

О выходе на рынки Дубая, Армении и Грузии с привлечением местных партнеров заявила и московская сеть частных клиник «Чайка» (см. “Ъ” от 31 августа). Объекты в ОАЭ, Сербии и постсоветских странах «Медси» может запустить по франшизе, не исключает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Медклиники пытаются выйти на рынки тех стран, где есть платежеспособный спрос со стороны россиян, констатирует эксперт.

Например, в Дубае россияне могут проходить диагностику и лечение в клиниках международного уровня, но иногда их отпугивает недостаточное знание английского языка, что не позволяет им решать медицинские вопросы, отмечает господин Беспалов. Поэтому, по его словам, релоканты из России, живущие в ОАЭ, предпочитают посещать русскоязычных врачей, что делает привлекательным этот рынок для российских сетей клиник.

Николай Беспалов объясняет стремление участников российской мединдустрии выйти на рынки постсоветских стран также переездом туда платежеспособных россиян после объявленной осенью прошлого года частичной мобилизации. «Они привыкли у себя дома к определенному уровню сервиса в частных клиниках, который пока не так высок в постсоветских странах»,— отмечает эксперт. По его словам, сформировавшийся спрос на такие услуги при ограниченном объеме предложения и привлекает на эти рынки российские сети.

В случае же с ОАЭ, где присутствуют такие международные операторы, как Mayo Clinic, Cleveland Clinic, на локальном рынке, напротив, высокая конкуренция. В некоторых странах СНГ представителям медбизнеса сложнее адаптироваться из-за различий в отраслевом законодательстве, считает Николай Беспалов. Еще одна проблема — нехватка квалифицированного персонала в ряде постсоветских республик, добавляет эксперт. Возможные трудности работы «Медси» и других клиник за рубежом господин Беспалов связывает и с дальнейшими рисками ограничения для релокантов удаленной работы в России и проведения платежей.

Екатерина Ракитина