Демография с уклоном вправо

«Демографическая зима», наступившая в Европе, постепенно превращается в «ледниковый период». И все это из-за европейской «либеральной элиты», которая сейчас занята чем угодно, только не поистине важной проблемой. Таким был основной посыл выступлений в рамках состоявшегося 14–15 сентября Будапештского демографического саммита. На мероприятии собрались не только эксперты и общественные деятели, но и правые лидеры ряда стран, в частности, Италии, Болгарии и Сербии. А возглавлял саммит премьер Венгрии Виктор Орбан, давно поставивший традиционные ценности во главу своей политики. В Будапеште утверждают, что нашли рецепт спасения Европы. Однако цифры говорят о том, что такой оптимизм преувеличен: ни одна страна ЕС не достигла уровня рождаемости, необходимого для сохранения численности населения. Статистическое агентство Европейского союза предсказывает, что к 2100 году население ЕС сократится на 27,3 млн человек, или на 6,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лозунгом международного форума под руководством премьера Венгрии Виктора Орбана стала фраза «Семья – это ключ к безопасности»

Фото: Bernadett Szabo, Reuters Лозунгом международного форума под руководством премьера Венгрии Виктора Орбана стала фраза «Семья – это ключ к безопасности»

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

Много вопросов, мало ответов

«Крепкие семьи — фундаментальная гарантия нашей безопасности. Демографический кризис продолжает угрожать многим странам. А война на Украине и, как следствие, экономический и энергетический кризисы стали глобальным вызовом с точки зрения физической, финансовой и эмоциональной безопасности семей»,— отметила президент Венгрии Каталин Новак в письменном обращении к участникам пятого Будапештского демографического саммита.

И тут же задала вопросы, на которые должны были найти ответы приехавшие на форум: «Как мы можем укрепить традиционные сообщества? Как можем усилить чувство безопасности у детей, родителей, бабушек и дедушек? И что такое безопасность семей? Как соцсети влияют на наше отношение к семьям и что наука говорит о будущем наших сообществ? Как мы можем защитить детей от опасностей реального и виртуального миров и что нам делать с новыми вызовами, которые привнесли в жизнь разработчики искусственного интеллекта? Почему в Европе рождается недостаточно детей и что мы можем сделать, чтобы обратить эту тенденцию вспять?

Может ли когда-нибудь закончиться демографическая зима, поразившая наш континент, и если да, то что может за этим последовать?

С какими проблемами сталкиваются страны, где население растет, и как это влияет на нас?»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Италии Джорджа Мелони уверена, что «семья не ограничивает свободу, а расширяет мир каждого человека»

Фото: Bernadett Szabo, Reuters Премьер Италии Джорджа Мелони уверена, что «семья не ограничивает свободу, а расширяет мир каждого человека»

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

Такой широкий охват тем подразумевал и широкий круг участников. В нынешнем году саммит посетили президенты Сербии и Болгарии Александр Вучич и Румен Радев, премьер Италии Джорджа Мелони, вице-президент Танзании Филип Исдор Мпанго, спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова, министры из Казахстана, Турции, Катара, Марокко и Бахрейна, различные общественные деятели, представители НКО, религиозные лидеры и ученые.

Подавляющее большинство из них придерживаются правых и консервативных взглядов. Так, один из участников — основатель Международной сети законодателей-католиков (ICLN) Кристиан Альтинг фон Гезау — известен как ярый противник абортов и контроля над рождаемостью. ICLN называет контрацепцию «злом по своей сути», аборты — «преступлением против человечности», а искусственное оплодотворение — «морально неприемлемым» актом. Соучредительница христианской лоббистской группы Family Watch International Шэрон Слейтер выступает за криминализацию гомосексуализма. А бывший заместитель помощника госсекретаря США (при президенте Джордже Буше-старшем) Пэт Фэган не устает призывать молодых людей не вступать в половые отношения до похода к алтарю.

Приключение на всю жизнь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники саммита (слева направо: президент Болгарии Рамен Радев, президент Венгрии Каталин Новак, премьер Италии Джорджа Мелони и глава правительства Венгрии Виктор Орбан) уверены, что могут предложить согражданам «в этом нестабильном и сложном мире безопасное, предсказуемое и поддающееся планированию будущее»

Фото: Bernadett Szabo, Reuters Участники саммита (слева направо: президент Болгарии Рамен Радев, президент Венгрии Каталин Новак, премьер Италии Джорджа Мелони и глава правительства Венгрии Виктор Орбан) уверены, что могут предложить согражданам «в этом нестабильном и сложном мире безопасное, предсказуемое и поддающееся планированию будущее»

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

К саммиту был подготовлен ролик о жизни семейной пары от того момента, как они узнают о беременности до родов. Завершается видео двумя слоганами: «Жизнь — это подарок» и «Быть родителями — это приключение на всю жизнь».

Тому, почему не все решаются на такое приключение и как изменить ситуацию, было посвящено большинство выступлений на двухдневном мероприятии. Так, Каталин Новак (она не только обратилась к участникам письменно, но и выступила лично) много говорила о том, что поддержка семей должна быть приоритетом для государственных структур. «Воспитание детей — это право, ответственность и обязанность родителей… Тот, кто родился девочкой, должен вырасти девочкой, а тот, кто родился мальчиком, должен вырасти мальчиком… Те, у кого есть дети, не должны оказываться в худшем финансовом положении, чем бездетные… Никаких финансовых препятствий для рождения желанных детей быть не должно»,— перечислила она ключевые тезисы один за другим. После чего представила главную звезду этого дня — премьера Виктора Орбана — «того, кто увидел желание венгерских семей бороться за свободу и воплотил его в реальность».

Господин Орбан в своем выступлении как мог клеймил «либеральные элиты, взявшие под свой контроль глобальный политический дискурс». Мол, он занимаются гендерными квотами, выбросами углерода и прочими «подобными глупостями», не замечая поистине важные проблемы.

Стоит признать, что у такой позиции немало сторонников. Взять хотя бы основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, который ранее писал в соцсети X:

«Демографический коллапс из-за низкой рождаемости представляет собой гораздо больший риск для цивилизации, чем глобальное потепление».

Господин Маск, кстати, полностью соответствует идеалам участников Будапештского саммита, так как является отцом по меньшей мере десятерых детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Венгрии уверены, что их основная задача – защита традиционных ценностей

Фото: Szilard Koszticsak / MTI / AP Власти Венгрии уверены, что их основная задача – защита традиционных ценностей

Фото: Szilard Koszticsak / MTI / AP

Помимо прочего Виктор Орбан рассказал на форуме, что недавно вспомнил об идее советских строителей коммунизма повернуть реки вспять. Такая аналогия пришла политику в голову, когда он узнал, что Европарламент проголосовал за то, чтобы «мужчины тоже могли рожать». На самом деле речь шла о принятой в 2021 году резолюции, где говорилось, что «трансгендерные мужчины (то есть те, у кого при рождении был определен женский пол.— “Ъ”) и небинарные персоны также могут забеременеть» и в таких случаях должны иметь право на ту же социальную и иную поддержку, что и все остальные.

Свою страну Виктор Орбан видит главным оплотом сопротивления подобным тенденциям. «Хотя венгерское правительство подвергается нападкам со стороны либерального мира, это только делает нас жестче. Если кто-то думает, что может добиться от нас изменения политики путем давления, то он просто не знает венгров»,— отмечал премьер.

Постепенно речь выступающего все больше приобретала характер предвыборной. Он признал: «У нас нет шансов переубедить нынешние прогрессивные, либеральные элиты». Но добавил: «Поэтому их просто нужно отодвинуть в сторону». В следующем году пройдут выборы в Европарламент, и господин Орбан надеется, что его единомышленники выступят лучше, чем когда-либо.

На оптимистичный лад его настроила, в частности, прошлогодняя победа в Италии правоцентристов во главе с Джорджей Мелони. «Мы уже думали, что в Италии больше не будет патриотического, любящего семью правительства»,— отметил господин Орбан, приветствуя гостью из Рима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каталин Новак и Джорджа Мелони пытались донести до аудитории мысль о том, что женщины не должны выбирать между карьерой и материнством

Фото: Tibor Illyes / MTI / AP Каталин Новак и Джорджа Мелони пытались донести до аудитории мысль о том, что женщины не должны выбирать между карьерой и материнством

Фото: Tibor Illyes / MTI / AP

Госпожа Мелони слушателей тоже не разочаровала: «Несколько лет назад после одного выступления я стала несколько более популярной, чем была до этого. Я тогда сказала: я Джорджа, я мать, я женщина, я итальянка и христианка. Этого у меня не отнять. Кто-то положил эти слова на музыку. Это был такой способ атаковать меня. Но план не сработал. Мои противники не понимали, как много людей сочли эти слова хорошими. Этими словами я хотела сказать, что мы живем в эпоху, когда все, что нас определяет, находится под атакой»,— заявила Джорджа Мелони, имея в виду так называемые традиционные ценности.

Выступая, она, как и Виктор Орбан, клеймила новые порядки. «Еще несколько десятилетий назад люди заводили детей даже во время войн или в условиях бедности. Доказательство тому — послевоенная история Италии»,— отмечала, в частности, госпожа Мелони. Она доказывала, что «семья не ограничивает свободу, а расширяет мир каждого человека». Рассказывала, что правительство Италии сделало повышение рождаемости и укрепление семейных связей своим приоритетом. Хвалила Венгрию за то, что та на своем примере доказала: при желании негативные тенденции в сфере демографии можно переломить.

Остальные выступления были примерно в том же духе. Одним из немногих участников саммита, придерживающихся кардинально иной позиции, оказался посол США в Венгрии Дэвид Прессман. Утром 14 сентября он написал в соцсети X: «Еще одно прекрасное утро в Венгрии: я отвел наших детей в школу, и мне не терпится принять участие в демографическом саммите с президентом Новак». К посту была прикреплена фотография господина Прессмана с двумя детьми. Между тем это был своеобразный троллинг: посол — давний защитник прав ЛГБТ-сообщества и воспитывает детей вместе со своим однополым партнером.

Меньше и старше

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франция – пример относительно успешной демографической политики

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Франция – пример относительно успешной демографической политики

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Принимая в июне председательство в ЕС, венгерские власти назвали одним из приоритетов работу над решением демографической проблемы. Чиновники отмечали, что кризис в ЕС оказывает (и будет оказывать) серьезное влияние на его конкурентоспособность. В то время как в ряде других регионов мира население стремительно растет, в Евросоюзе наблюдаются обратные тенденции.

В ноябре 2022 года население Земли, по данным ООН, достигло 8 млрд человек. По подсчетам всемирной организации, в 2030 году речь будет идти уже о 8,5 млрд, в 2050-м — о 9,7 млрд, а в 2080–2090-х планету будут населять около 10,4 млрд человек.

Мир тогда будет совсем иным. Как ожидает ООН, к 2050 году половину мирового прироста населения обеспечат всего восемь стран, из них пять — Демократическая Республика Конго, Нигерия, Танзания, Египет и Эфиопия — находятся в Африке. В среднем женщины на этом континенте сейчас рожают больше четырех детей. На втором месте среди регионов идет Океания, но там этот показатель — суммарный коэффициент рождаемости — едва превышает два рождения на каждую женщину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По коэффициенту рождаемости (1,84) Франция занимает первое место среди всех стран ЕС

Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ По коэффициенту рождаемости (1,84) Франция занимает первое место среди всех стран ЕС

Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ

В Европе цифры совсем иные. С ними можно ознакомиться, изучив материалы Евростата — Европейского статистического агентства. Из них следует, что к 2100 году население ЕС (тех 27 стран, которые входят в объединение сейчас) существенно сократится — до 420 млн. По сравнению с 2022 годом это будет падение на 27,3 млн (–6,1%).

В 2020 году в Европейском союзе жили почти 447,5 млн человек. Но потом началась пандемия COVID-19, и цифра стала снижаться. Затем тенденция изменилась: за год, прошедший с 1 января 2022-го, население выросло с 446,7 млн до 448,4 млн. «Наблюдаемый рост во многом можно объяснить усилением миграционных потоков после пандемии и массовым притоком перемещенных лиц из Украины, получивших временную защиту в странах ЕС»,— отмечали в Евростате.

По данным на 31 июля, больше 4,1 млн человек из Украины имели временную защиту на территории ЕС. Наибольшие показатели — в Германии (28% от общего числа), Польше (24%) и Чехии (9%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Социологи сходятся в том, что население стран ЕС будет постепенно стареть

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Социологи сходятся в том, что население стран ЕС будет постепенно стареть

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

При этом для ряда стран такой приток украинцев привел к поистине историческим последствиям. Например, в значительной степени по этой причине население Румынии увеличилось в прошлом году (пусть и всего на 9,1 тыс. человек) — впервые за десятилетия. Столь же неожиданно, что увеличилось и число жителей Хорватии: из страны уехало 46,3 тыс. человек, а приехало — почти 58 тыс. Но вполне вероятно, что дальше украинский фактор такого же влияния на ситуацию оказывать не будет.

Одной краской замазать всю территорию ЕС не получится. Так, ожидается, что к 2100 году население вырастет в таких странах, как Бельгия, Чехия, Дания, Ирландия, Франция, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Швеция и Исландия.

Но стоит учитывать, что произойдет это не в последнюю очередь благодаря миграции. Что же касается уровня рождаемости, то он был, есть и, похоже, будет далек от идеального. Считается, что, чтобы поддерживать на одном и том же уровне численность населения (и не брать в расчет иммиграцию), на одну женщину должно приходиться 2,1 рождения. Однако в 2021 году в ЕС этот показатель составил 1,53. Лучше всего ситуация во Франции (1,84), Чехии (1,83), Румынии (1,81) и Ирландии (1,78). Хуже всего — в Испании (1,19), хотя традиционно в этой стране было принято рожать много детей (в 1970 году коэффициент рождаемости там приближался к 3).

Как следствие, с годами будет меняться и возрастной состав населения ЕС.

В 2100 году люди в возрасте 65 лет и старше будут составлять 32% населения (сейчас их 21%). Соответственно, детей и молодежи (в возрасте от 0 до 19 лет) станет меньше (с 20% до 18%). Как и людей трудоспособного возраста (20–64 лет) — с 59% до 50%. А средний возраст населения повысится с 41,6 до 48,8 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Испании (на фото: Барселона) с коэффициентом рождаемости все плохо: страна находится на последнем месте среди стран Евросоюза

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ В Испании (на фото: Барселона) с коэффициентом рождаемости все плохо: страна находится на последнем месте среди стран Евросоюза

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Среди ключевых последствий таких изменений — резкое увеличение нагрузки на системы соцобеспечения и здравоохранения, а также все более острая нехватка квалифицированной рабочей силы, что будет вынуждать активнее обращаться к такому варианту, как миграция.

«Мы не собираемся строить наше будущее, становясь закрытой территорией, потому что в наших собственных интересах, чтобы они (иммигранты.— “Ъ”) получили доступ (к рынку рабочей силы ЕС.— “Ъ”), но нормированным, организованным способом»,— отмечал в феврале в интервью газете El Pais глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. И добавлял: «Мы переживаем демографическую зиму». По словам европейского чиновника, «некоторые страны могут предпочесть стареть в одиночестве», но это плохое решение.

Под такими странами господин Боррель явно подразумевал и те государства, которые управляются правопопулистами. На эту же тему ранее говорила и вице-президент Еврокомиссии, комиссар по вопросам демократии и демографии Дубравка Шуйца. В мартовском интервью газете The Washington Post она говорила о том, что «люди легко попадают под влияние популистов и начинают верить им». «Вот почему мы должны искать подходы к гражданам, должны работать "на земле"… Мы боремся с недемократическими тенденциями внутри ЕС и должны учить всех (в том числе и детей, начиная с самого раннего возраста) быть ответственными гражданами»,— пыталась она объяснить суть своей должности, в названии которой содержатся слова «демократия» и «демография».

Реабилитация материнства

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2100 году люди в возрасте 65 лет и старше будут составлять 32% населения стран ЕС (сейчас их 21%)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В 2100 году люди в возрасте 65 лет и старше будут составлять 32% населения стран ЕС (сейчас их 21%)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Те самые популисты, о которых говорила госпожа Шуйца, уделяют внимание демографической проблеме как никто другой. И рекордсмены тут венгры. Каталин Новак отмечала, что «Венгрия за последнее десятилетие создала одну из самых инновационных моделей семейной политики в мире» и теперь «предлагает семьям в этом нестабильном и сложном мире безопасное, предсказуемое и поддающееся планированию будущее». А премьер Орбан на саммите называл свою страну «инкубатором консервативной политики», где «разрабатываются проекты будущего».

За время нахождения у власти партия «Фидес» внесла в текст конституции поправку о том, что семья — это исключительно союз мужчины и женщины, запретила юридическую смену пола, лишила однополые пары возможности усыновлять детей и предприняла еще целый ряд шагов по защите традиционных ценностей.

Борьба за повышение рождаемости велась и ведется в значительной степени экономическими методами. Женщины с четырьмя и более детьми навечно освобождены от необходимости уплаты подоходного налога. Молодым семьям предоставляются беспроцентные кредиты, которые полностью списываются, если у пары появляется три ребенка. Те семьи с детьми, которые впервые покупают жилье, могут рассчитывать на финансовую помощь. «В Венгрии с увеличением числа детей в семье растет не только уровень счастья, но и годовой доход людей»,— отмечал в своем выступлении на демографическом форуме Виктор Орбан.

При этом политик, пришедший к власти в 2010 году, не скрывал удовлетворения достижениями в этой сфере.

Например, он рассказал, что ранее только половина от общего числа детей рождалась в Венгрии у тех, кто оформил брак официально. А сегодня таковых три четверти. По подсчетам Виктора Орбана, число браков удвоилось, а количество абортов, наоборот, вдвое сократилось, доходы семей с одним ребенком увеличились вдвое, а доходы семей с несколькими детьми утроились. С 2010-го к концу 2021 года коэффициент рождаемости вырос с 1,23 до 1,59 (то есть на 25,6%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признает, что континент переживает «демографическую зиму»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признает, что континент переживает «демографическую зиму»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На этом останавливаться венгерские власти не собираются: Виктор Орбан объявил о «демографической политике 2.0», правда, не став особо вдаваться в детали. В любом случае речь пойдет о расширении поддержки семей (например, планируется освободить от подоходного налога и тех, у кого три ребенка). Но одного этого, как признал на форуме венгерский премьер, недостаточно: «Исход битвы за детей определяет не то, что в кармане, а то, что в голове. А точнее, в сердце. Еще точнее, в общественном мышлении». То есть, уверен господин Орбан, надо не только стимулировать людей экономически, но и донести до них мысль о том, насколько вреден «либеральный дискурс».

Пока же, несмотря на все объективные успехи, Венгрия попадает лишь в категорию стран, где к 2100 году «население снизится меньше чем на 10%». Коэффициент рождаемости (1,59) далек до идеального уровня в 2,1.

С идеологической точки зрения венгерским властям близко нынешнее руководство Польши. В 2016 году правительство, сформированное правой партией «Право и справедливость», запустила программу «500+». Речь идет о ежемесячной выплате в размере 500 злотых ($116) на каждого ребенка до 18 лет (с 1 января 2024 года сумма увеличится до 800 злотых). Вскоре после начала действия программы в стране произошел всплеск рождаемости, но эксперты расходятся во мнении о том, есть ли между этими событиями прямая зависимость. В любом случае вскоре показатели пошли на убыль. В прошлом году рождаемость достигла самого низкого уровня со времен Второй мировой войны. Было зарегистрировано 305 тыс. рождений при 448 тыс. смертей. Суммарный коэффициент рождаемости в республике составил 1,33.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борьба за повышение рождаемости велась и ведется в значительной степени экономическими методами

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Борьба за повышение рождаемости велась и ведется в значительной степени экономическими методами

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Еще хуже по этому параметру обстоят дела в Италии (1,25), которая сейчас в деле демографической политики во многом ориентируется на Будапешт. «В Европе рождается все меньше и меньше детей, поэтому нам необходимо мобилизовать ресурсы для поддержки семей. Такую возможность прекрасно продемонстрировала Венгрия»,— заявила 14 сентября на форуме Джорджа Мелони.

Ее партия «Братья Италии» использовала в предвыборной кампании слоган «Бог, Отечество, Семья». Но пока ничего революционного в этом плане правительство госпожи Мелони не предложило: вдвое снизило НДС на детские товары, расширило финансовую поддержку семей с четырьмя и более детьми, приняло еще ряд точечных мер. Впрочем, в планах, например, увеличение пособий на детей (ежемесячно родители могут получать €50–175 в зависимости от своего дохода) и декретных (с 30% от зарплаты до 80%).

При этом госпожа Мелони, будучи в Будапеште, давала понять, что привлечение мигрантов — это совсем не выход из демографического кризиса, как думают некоторые (те, кого на мероприятие в венгерскую столицу и не приглашали). Так же думают и ее соратники. Например, министр сельского хозяйства Франческо Лоллобриджида ранее предупреждал сограждан: итальянцам грозит неминуемая «этническая замена», если большинство из них не станут родителями. Министр без портфеля по вопросам семьи, рождаемости и равных возможностей Эуджения Мария Роччелла говорила о том, что «материнство в значительной степени обесценилось» и надо изменить подход, при котором карьеристок ценят больше, чем матерей. А Джорджа Мелони призывала итальянцев «заново открывать для себя красоту того, чтобы быть родителями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В правительстве Италии открыто говорят, что гражданам республики грозит неминуемая «этническая замена», если большинство из них не станут родителями

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ В правительстве Италии открыто говорят, что гражданам республики грозит неминуемая «этническая замена», если большинство из них не станут родителями

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Однако на практике все это связано с немалым числом трудностей.

В частности, высокий уровень безработицы среди молодежи вынуждает молодых итальянцев поздно начинать самостоятельную жизнь. Это ведет к тому, что женщины рожают первого ребенка в среднем в 31 год.

А затем им оказывается крайне сложно совмещать работу и воспитание детей — среди прочего из-за острой нехватки в стране государственных детских садов.

Яркий пример соотечественникам подала сама Джорджа Мелони, которая в 2022 году отправилась на саммит G20 на Бали вместе со своей шестилетней дочерью Джиневрой. Поднялся скандал, в соцсетях эту историю долго обсуждали. «То, как моя дочь должна воспитываться, вас касается? Сообщаю вам новость: нет, не касается. Я имею право быть матерью, как мне заблагорассудится, и я имею право делать все, что в моих силах, для этой нации, не лишая Джиневру матери»,— ответила премьер своим критикам в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В Будапеште госпожа Мелони говорила о том, что при правильной политике — «такой как в Венгрии» — женщинам не приходится выбирать между работой и семьей. «Более того, дети делают женщин сильнее и с точки зрения карьеры»,— утверждала она, ссылаясь и на собственный опыт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Италии Джорджа Мелони призывала итальянцев «заново открывать для себя красоту того, чтобы быть родителями»

Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ Премьер Италии Джорджа Мелони призывала итальянцев «заново открывать для себя красоту того, чтобы быть родителями»

Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ

Итальянские экономисты и социологи между тем уверены: правительство делает в этом плане недостаточно. «Власти много говорят о семьях и помощи женщинам в том, чтобы быть матерями, но не о стимулировании их трудовой занятости. Посыл ясен: ваша главная обязанность — быть матерью»,— возмущалась в разговоре с Financial Times экономист из римского университета Ла Сапиенца Адзурра Ринальди. Как отмечала газета, согласно исследованиям ситуации в Европе, есть прямая зависимость между высоким уровнем трудовой занятости женщин и высокой же рождаемостью. А в Италии на работу устроено менее 52% женщин — рекордно низкий для ЕС показатель (для сравнения: в ФРГ он примерно на 20 процентных пунктов выше).

Те же проблемы и в Испании (только там коэффициент рождаемости, как отмечалось ранее, еще ниже — 1,19). И в скандинавских странах (хотя уровень социальной поддержки родителей там всегда был крайне высок). И во многих других государствах Евросоюза. И даже лидеру по коэффициенту рождаемости — Франции (1,84) — до показателя 2,1 далеко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники Будапештского демографического саммита сошлись во мнении, что «крепкие семьи — это фундаментальная гарантия безопасности»

Фото: Laszlo Balogh / AP Участники Будапештского демографического саммита сошлись во мнении, что «крепкие семьи — это фундаментальная гарантия безопасности»

Фото: Laszlo Balogh / AP

Так что стоит признать: речи правых лидеров о том, что они нашли способы завершения «демографической зимы», звучат хорошо, но на практике никто из европейцев поистине действенного варианта так и не нашел. И есть немалые сомнения в том, что такой вариант для Старого Света вообще существует в природе.

Павел Тарасенко