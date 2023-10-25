Власти Армении обвинили вещающие в стране российские телеканалы в нарушениях

Министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян заявил, что работающие в стране российские телеканалы допускают многочисленные нарушения. Ранее депутат от правящей партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян допустила возможность запрета на вещание российских каналов, соответствующий законопроект рассмотрит парламент страны.

«Комиссия по телевидению и радио несет ответственность за отдельные контакты и нарушения. Недавно мы отправили запрос и получили протоколы об отдельных нарушениях, в том числе о нарушениях, произошедших 23 октября. Что касается следующих шагов, мы проинформируем»,— сообщил господин Хачатрян (цитата по News.am).

Он отметил, что нарушение, допущенное 23 октября, произошло в эфире российского Первого канала, сейчас эта ситуация разбирается на уровне МИД Армении. Накануне армянское внешнеполитическое ведомство вызвало посла РФ Сергея Копыркина и вручило ему ноту в связи с «оскорбительными и совершенно неприемлемыми высказываниями в адрес высокопоставленных официальных лиц» Армении (в том числе премьер-министра Никола Пашиняна) в программе Первого канала «Куклы наследника Тутти».

Других примеров нарушений армянских законов со стороны российских каналов господин Хачатрян не привел.

24 сентября руководитель аппарата армянского премьер-министра Араик Арутюнян обвинил российские СМИ в развязывании «гибридной войны» против Армении. Так он отреагировал на освещение телеканалом НТВ протестов в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Телеканал утверждал, что демонстранты ворвались в здание правительства, власти это отрицали. Руководитель пресс-клуба Еревана Борис Навасардян говорил, что Комиссия по телевидению и радио Армении представила правительству «правовые основания», позволяющие аннулировать межправительственное соглашение о мультиплексном вещании «Первого канала» и «России-1». При этом они продолжат работать на альтернативных платформах, отмечал он.

Александр Кислов