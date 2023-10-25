Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Армении обвинили вещающие в стране российские телеканалы в нарушениях

Министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян заявил, что работающие в стране российские телеканалы допускают многочисленные нарушения. Ранее депутат от правящей партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян допустила возможность запрета на вещание российских каналов, соответствующий законопроект рассмотрит парламент страны.

«Комиссия по телевидению и радио несет ответственность за отдельные контакты и нарушения. Недавно мы отправили запрос и получили протоколы об отдельных нарушениях, в том числе о нарушениях, произошедших 23 октября. Что касается следующих шагов, мы проинформируем»,— сообщил господин Хачатрян (цитата по News.am).

Он отметил, что нарушение, допущенное 23 октября, произошло в эфире российского Первого канала, сейчас эта ситуация разбирается на уровне МИД Армении. Накануне армянское внешнеполитическое ведомство вызвало посла РФ Сергея Копыркина и вручило ему ноту в связи с «оскорбительными и совершенно неприемлемыми высказываниями в адрес высокопоставленных официальных лиц» Армении (в том числе премьер-министра Никола Пашиняна) в программе Первого канала «Куклы наследника Тутти».

Других примеров нарушений армянских законов со стороны российских каналов господин Хачатрян не привел.

24 сентября руководитель аппарата армянского премьер-министра Араик Арутюнян обвинил российские СМИ в развязывании «гибридной войны» против Армении. Так он отреагировал на освещение телеканалом НТВ протестов в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Телеканал утверждал, что демонстранты ворвались в здание правительства, власти это отрицали. Руководитель пресс-клуба Еревана Борис Навасардян говорил, что Комиссия по телевидению и радио Армении представила правительству «правовые основания», позволяющие аннулировать межправительственное соглашение о мультиплексном вещании «Первого канала» и «России-1». При этом они продолжат работать на альтернативных платформах, отмечал он.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...