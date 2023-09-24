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Коммерсантъ FM
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Глава аппарата Пашиняна обвинил российские СМИ в гибридной войне против Армении

Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян заявил, что российские СМИ развязали «гибридную войну» против Армении. Так он прокомментировал утверждение журналиста Георга Хачатуряна в эфире ток-шоу на НТВ «Своя правда» о том, что армянские демонстранты, прорвавшиеся 20 сентября в здание правительства, наткнулись там на американских десантников, приехавших на учения.

«Похоже, в гибридной войне, развязанной в российских СМИ против Армении, обещали, как в известной сказке, — тот, кто больше врет, получит половину Дворца/Кремля. ...Это абсолютная дезинформация. В тот день в здание правительства не проник ни один демонстрант, и тем более, американцев там не было. ... Как оказалось, что самые большие пропагандисты российских телеканалов — армяне: Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Арам Габрелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергей Кургинян, Андраник Мигранян и другие?» — написал господин Арутюнян в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Протесты в Армении начались во вторник, 19 сентября, как только Азербайджан объявил о проведении «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Операцию официально завершили спустя сутки, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о ее окончании после достижения поставленных целей. Протестующие неоднократно пытались прорваться в здание правительства, полиция применила светошумовые гранаты. 20 сентября о прорыве демонстрантов в здание кабмина не сообщалось.

В эти дни в Армении также проводились армяно-американские военные учения. Как сообщало AFP, в учениях приняли участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих. Со стороны Соединенных Штатов для участия в учениях прибыли военные из первой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении более 20 лет действует партнерская программа. Учения продлились девять дней с 11 по 20 сентября.

Сегодня, 23 сентября, на пятый день после начала протестов, в Ереване было задержано 19 человек, собравшихся у здания правительства. Еще двое были подвергнуты приводу на трассе Ереван—Ерасх, где на Арташатском участке было заблокировано движение. Кроме того, сегодня Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела в отношении 49 задержанных участников массовых акций в Ереване. Пятеро из них арестованы. Четверо задержанных — несовершеннолетние жители Армении и Нагорного Карабаха.

Подробности о ситуации в Армении — в материале «Ъ» «Нет дома, кроме Арцаха».

Эрдни Кагалтынов

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