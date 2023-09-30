Депутат правящей партии Армении допустила отключение российских телеканалов

Власти Армении обсуждают отключение российских телеканалов. Об этом сообщила депутат от правящей партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян. В стране через общественный мультиплекс транслируются российские «Первый канал», «РТР Планета», «Россия. Культура» и «Мир».

«Конечно, эти вопросы обсуждаются, соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении. Этот вопрос обсуждается давно, он даже поднимался на пленарных заседания Национального собрания»,— сказала госпожа Бадалян изданию Factor.am (цитата по News.am). По ее словам, это вопрос безопасности государства, поскольку контент российских телеканалов стал «антиармянским».

24 сентября руководитель аппарата армянского премьер-министра Араик Арутюнян обвинил российские СМИ в развязывании «гибридной войны» против Армении. Так он отреагировал на освещение телеканалом НТВ протестов в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Телеканал утверждал, что демонстранты ворвались в здание правительства, власти это отрицали.

Руководитель пресс-клуба Еревана Борис Навасардян говорил, что комиссия по телевидению и радио Армении представила правительству «правовые основания», позволяющие аннулировать межправительственное соглашение о мультиплексном вещании «Первого канала» и «России-1». При этом они продолжат работать на альтернативных платформах, отмечал он.

Лусине Баласян