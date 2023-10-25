На Парашютной улице начали реконструировать ливневую канализацию

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт Петербурга» приступили к работам по реконструкции канализационной сети на Парашютной улице в Приморском районе города. Участок входит в список «уязвимых» адресов, где во время сильных осадков периодически происходит подтопление проезжей части и тротуаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили 25 октября в пресс-службе Смольного, работы пройдут в два этапа. Сначала планируется построить канализационные сети и микротоннель от пересечения Репищевой и Парашютной улиц до улицы Маршала Новикова. После этого их продлят до перекрестка Долгоозерной улицы и проспекта Королева.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Водоканал попросил петербуржцев помочь с поиском в городе луж.

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