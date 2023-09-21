«Водоканал» попросил петербуржцев помочь с поиском луж

Санкт-Петербургский ГУП «Водоканал», отвечающий за водоснабжение и водоотведение в городе, попросил петербуржцев принять участие в опросе о местах появления луж в городе. Сообщение появилась в Telegram-канале организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В опросе нужно указать адреса мест, где скапливается вода после дождя, и возможную причину скопления воды. Цель опроса — улучшение системы водоотведения в городе.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», для борьбы с ливнями в микрорайоне «Птичка» на Ропшинском шоссе в Петродворцовом районе планируют обустроить ливневую канализацию. Приступить к ее возведению комитет по энергетике и инженерному обеспечению планирует в 2024 году. Для выполнения этих работ потребуется около 1,7 млрд рублей.

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