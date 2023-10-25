Генсек ООН отверг обвинения в оправдании атак «Хамаса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в беседе с журналистами сегодня, 25 октября, сказал, что не оправдывал атаки «Хамаса» на Израиль, а, напротив, осуждал их. По его словам, некоторые его высказывания об исламистах были неверно интерпретированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters, Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters, Reuters

«Я шокирован интерпретацией некоторых моих заявлений, как будто я оправдывал террористические акты "Хамаса". Это ложь. Все было наоборот»,— сказал господин Гутерриш (цитата по Reuters).

Накануне на дебатах в Совете Безопасности ООН Антониу Гутерриш осудил нападение «Хамаса» на Израиль. Однако, по его словам, оно произошло «не на пустом месте». После этого глава МИД Израиля Эли Коэн отказался от всех встреч с генсеком ООН, а постпред Израиля при организации Гилад Эрдан призвал его уйти в отставку.

Правительство Германии заявило, что призывы к отставке сейчас неуместны. Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт назвал нападки Израиля на Антониу Гутерриша «моральным и политическим шантажом».

О развитии конфликта читайте в материале «Ъ» «Без жалости, но по правилам».

Петр Бузлаев