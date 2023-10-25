Bloomberg: Турция приостановила проекты в энергетике с Израилем

Турция приостановила совместные с Израилем проекты по энергетике — в частности, речь идет о реализации проектов по разведке месторождений энергоносителей в Средиземном море, а также по экспорту газа в Европу. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников. Иных подробностей не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ari Rabinovitch / Reuters Фото: Ari Rabinovitch / Reuters

21 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с турецким агентством Anadolu Ajans заявил, что договорился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху об обоюдных визитах. Он также рассказал, что Турция вместе с Израилем заключила соглашение о буровых работах в сфере энергоресурсов, а также о начале реализации маршрутов доставки энергоресурсов в Турцию и через Турцию в Европу.

Сегодня, 25 октября, господин Эрдоган раскритиковал действия Израиля в ходе военного конфликта с палестинским движением «Хамас» в секторе Газа. Он сообщил, что отменил свой визит в страну. Президент также отметил, что Израиль и все страны называют «Хамас» террористической организацией. Однако, по его мнению, «Хамас» представляет собой «освободительную группу моджахедов».

Подробнее о развитии палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ» «Без жалости, но по правилам».

Полина Мотызлевская