Bloomberg: Турция приостановила проекты в энергетике с Израилем
Турция приостановила совместные с Израилем проекты по энергетике — в частности, речь идет о реализации проектов по разведке месторождений энергоносителей в Средиземном море, а также по экспорту газа в Европу. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников. Иных подробностей не приводится.
Фото: Ari Rabinovitch / Reuters
21 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с турецким агентством Anadolu Ajans заявил, что договорился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху об обоюдных визитах. Он также рассказал, что Турция вместе с Израилем заключила соглашение о буровых работах в сфере энергоресурсов, а также о начале реализации маршрутов доставки энергоресурсов в Турцию и через Турцию в Европу.
Сегодня, 25 октября, господин Эрдоган раскритиковал действия Израиля в ходе военного конфликта с палестинским движением «Хамас» в секторе Газа. Он сообщил, что отменил свой визит в страну. Президент также отметил, что Израиль и все страны называют «Хамас» террористической организацией. Однако, по его мнению, «Хамас» представляет собой «освободительную группу моджахедов».
Подробнее о развитии палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ» «Без жалости, но по правилам».