«Хамас» выпустил две ракеты по израильским городам Эйлат и Хайфа

Боевое крыло палестинского движения «Хамас» — Бригады Изаддина аль-Кассама заявили о запуске ракеты «Аяш-250» по израильскому городу Эйлат. Бригады также сообщили в Telegram о запуске ракеты R160 по Хайфе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила обстрелы и сообщила, что пострадавших нет, передает The Times of Israel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters, Reuters

В сообщениях о запусках ракет отмечается, что они были произведены в ответ на «сионистскую резню» и «массовые убийства мирных жителей» со стороны Израиля.

ЦАХАЛ сообщил, что ракета, летевшая в Хайфу, взорвалась в воздухе. В Эйлате снаряд упал на открытой местности, добавила пресс-служба ЦАХАЛа в соцсети X.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет 7 октября и вторжением боевиков, которые захватили израильских заложников. Израиль сообщал о более 1,4 тыс. погибших. Минздрав сектора Газа сообщил о гибели 6,5 тыс. человек в результате обстрелов ЦАХАЛа.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Без жалости, но по правилам».

Эрдни Кагалтынов