Еще не виновен, а уже сидит
Депутаты поддержали законопроект Верховного суда о гуманизации УПК
Госдума во вторник одобрила в первом чтении поправки Верховного суда (ВС) к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) об ограничении применения ареста в отношении женщин и инвалидов, обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести. Во время обсуждения одни депутаты предлагали расширить нормы, другие, наоборот, опасались слишком широкого их применения. Но в целом с необходимостью гуманизировать уголовное законодательство согласились практически все.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Напомним, Верховный суд 15 июня внес в Госдуму законопроект, ограничивающий применение ареста в качестве меры пресечения для некоторых категорий граждан. Инициатива полностью исключает возможность заключения под стражу женщин, имеющих малолетних детей, по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести, а по делам о преступлениях средней тяжести их можно будет арестовывать лишь в исключительных случаях. Также мера пресечения в виде заключения под стражу не может быть избрана в отношении обвиняемого или подозреваемого, если он страдает тяжелым заболеванием.
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, за прошлый год суды арестовали более 55 тыс. обвиняемых в ненасильственных преступлениях, в том числе почти 1,4 тыс. женщин, имеющих малолетних детей, и 224 инвалидов I и II групп.
Заместитель председателя Верховного суда, председатель Судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов, выступая с докладом по законопроекту, отметил, что в законодательстве предусмотрен порядок изменения меры пресечения для лиц, страдающих серьезными заболеваниями. «Но в правовом регулировании отсутствует аналогичная норма, которая должна бы учитываться судами на начальном этапе рассмотрения ходатайств, а именно при избрании такой меры пресечения»,— пояснил представитель ВС. Он пообещал, что принятие законопроекта «будет способствовать дальнейшей гуманизации уголовно-процессуального законодательства». А первый зампред комитета Госдумы по законодательству Ирина Панькина («Единая Россия») добавила, что инициатива разработана во исполнение поручения президента.
Елена Драпеко («Справедливая Россия — За правду») рассказала, что во время обсуждения законопроекта во фракции эсеров «разразился горячий спор» о том, в каких случаях будут применяться нормы. «Если женщина, больная депрессией, не совершила преступления, а только угрозу насильственных действий в отношении ребенка, может ли она быть арестована? Почему мы должны ограничивать суды? Ведь случаи бывают очень разные»,— поинтересовалась госпожа Драпеко.
Зампред ВС напомнил, что угроза насилием относится к категории насильственных преступлений (это значит, что смягчение законодательства не распространится на такой случай).
Владимир Давыдов сообщил, что, по данным ВС, в прошлом году четверть лиц, содержащихся под стражей, были арестованы именно за преступления небольшой тяжести. «Речь идет о мере пресечения. Человек еще не виновен, еще неизвестно, будет ли доказана его вина, еще идет расследование, а люди уже сидят,— подчеркнул господин Давыдов.— По большому счету законодательство следует конструировать таким образом, чтобы до суда максимальное количество лиц находились под домашним арестом, под залогом или более мягкими мерами пресечения».
Председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ) предложила распространить нормы законопроекта на пожилых людей. Зампред ВС не возражал: «Возможно, есть и другие категории лиц, для которых возможно было бы предусмотреть дополнительные процессуальные гарантии».
Артем Прокофьев (КПРФ) поделился «стойким ощущением, что у правоохранительной системы есть недоверие к альтернативным мерам пресечения». Владимир Давыдов с этим не согласился: «Еще 20 лет назад у нас суды арестовывали почти полмиллиона человек. А в прошлом году арестовали 85 тыс. человек. За первое полугодие этого года — 44 700 человек». По словам зампреда ВС, шире стал применяться домашний арест. Но с залогом «есть проблемы»: «Уж очень усложнили эту процедуру. Правоприменитель не очень хочет этим заниматься».
Зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) отметил, что в законопроекте нет списка тяжелых заболеваний, которыми должен страдать человек, чтобы избежать ареста. Также он обратил внимание на то, что в документе не сказано о порядке подтверждения медицинских документов. «Можно кучу справок получить из разных медицинских учреждений, включая частные»,— пояснил депутат. По его мнению, в таком виде нормы создают условия «для слишком широкого применения и для коррупции». Владимир Давыдов полагает, что «практика выработает критерии, каким должно быть медицинское заключение». Но он убежден, что перечень заболеваний должен быть шире того, который сейчас применяется в вопросах изменения меры пресечения.
Других возражений у парламентариев не нашлось, и за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 395 депутатов при трех воздержавшихся.
Дума подправила законодательство о выборах президента
Госдума во вторник приняла во втором чтении два законопроекта, касающиеся выборов президента. Первый из них — пакет поправок непосредственно к закону «О выборах президента РФ» — внесла на рассмотрение палаты 5 октября группа депутатов и сенаторов во главе с председателями комитетов по законодательству Госдумы и Совета федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. В первом чтении документ был одобрен 17 октября. Предложенные поправки в основном аналогичны изменениям, внесенным ранее в законы о выборах депутатов Госдумы и о гарантиях избирательных прав. В частности, одна из таких новелл разрешает региональным и муниципальным властям выделять из своих бюджетов деньги на выплаты членам избиркомов и информирование избирателей, а другая разрешает вести фото- и видеосъемку на участках только аккредитованным представителям СМИ и наблюдателям.
Кроме того, был одобрен законопроект парламента Кабардино-Балкарии, в который авторы первой инициативы 23 октября внесли ряд поправок, регламентирующих проведение выборов (в том числе и президентских) в условиях военного положения. Согласно этим изменениям, Центризбирком может устанавливать особенности подготовки и проведения выборов президента РФ в период действия на части территории страны военного положения. Фото- и видеосъемка в помещениях для голосования, расположенных в воинских частях, допускается только силами аккредитованных представителей СМИ и по согласованию с командиром соответствующей воинской части. На избирательных участках за пределами России время начала и окончания голосования может быть изменено по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ, если проведение выборов может представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Об этом должны быть оперативно проинформированы Центризбирком и МИД России.
Третье чтение обоих законопроектов намечено на 25 октября.