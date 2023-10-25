Еще не виновен, а уже сидит

Госдума во вторник одобрила в первом чтении поправки Верховного суда (ВС) к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) об ограничении применения ареста в отношении женщин и инвалидов, обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести. Во время обсуждения одни депутаты предлагали расширить нормы, другие, наоборот, опасались слишком широкого их применения. Но в целом с необходимостью гуманизировать уголовное законодательство согласились практически все.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Напомним, Верховный суд 15 июня внес в Госдуму законопроект, ограничивающий применение ареста в качестве меры пресечения для некоторых категорий граждан. Инициатива полностью исключает возможность заключения под стражу женщин, имеющих малолетних детей, по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести, а по делам о преступлениях средней тяжести их можно будет арестовывать лишь в исключительных случаях. Также мера пресечения в виде заключения под стражу не может быть избрана в отношении обвиняемого или подозреваемого, если он страдает тяжелым заболеванием.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, за прошлый год суды арестовали более 55 тыс. обвиняемых в ненасильственных преступлениях, в том числе почти 1,4 тыс. женщин, имеющих малолетних детей, и 224 инвалидов I и II групп.

Заместитель председателя Верховного суда, председатель Судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов, выступая с докладом по законопроекту, отметил, что в законодательстве предусмотрен порядок изменения меры пресечения для лиц, страдающих серьезными заболеваниями. «Но в правовом регулировании отсутствует аналогичная норма, которая должна бы учитываться судами на начальном этапе рассмотрения ходатайств, а именно при избрании такой меры пресечения»,— пояснил представитель ВС. Он пообещал, что принятие законопроекта «будет способствовать дальнейшей гуманизации уголовно-процессуального законодательства». А первый зампред комитета Госдумы по законодательству Ирина Панькина («Единая Россия») добавила, что инициатива разработана во исполнение поручения президента.

Елена Драпеко («Справедливая Россия — За правду») рассказала, что во время обсуждения законопроекта во фракции эсеров «разразился горячий спор» о том, в каких случаях будут применяться нормы. «Если женщина, больная депрессией, не совершила преступления, а только угрозу насильственных действий в отношении ребенка, может ли она быть арестована? Почему мы должны ограничивать суды? Ведь случаи бывают очень разные»,— поинтересовалась госпожа Драпеко.

Зампред ВС напомнил, что угроза насилием относится к категории насильственных преступлений (это значит, что смягчение законодательства не распространится на такой случай).

Владимир Давыдов сообщил, что, по данным ВС, в прошлом году четверть лиц, содержащихся под стражей, были арестованы именно за преступления небольшой тяжести. «Речь идет о мере пресечения. Человек еще не виновен, еще неизвестно, будет ли доказана его вина, еще идет расследование, а люди уже сидят,— подчеркнул господин Давыдов.— По большому счету законодательство следует конструировать таким образом, чтобы до суда максимальное количество лиц находились под домашним арестом, под залогом или более мягкими мерами пресечения».

Председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ) предложила распространить нормы законопроекта на пожилых людей. Зампред ВС не возражал: «Возможно, есть и другие категории лиц, для которых возможно было бы предусмотреть дополнительные процессуальные гарантии».

Артем Прокофьев (КПРФ) поделился «стойким ощущением, что у правоохранительной системы есть недоверие к альтернативным мерам пресечения». Владимир Давыдов с этим не согласился: «Еще 20 лет назад у нас суды арестовывали почти полмиллиона человек. А в прошлом году арестовали 85 тыс. человек. За первое полугодие этого года — 44 700 человек». По словам зампреда ВС, шире стал применяться домашний арест. Но с залогом «есть проблемы»: «Уж очень усложнили эту процедуру. Правоприменитель не очень хочет этим заниматься».

Зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) отметил, что в законопроекте нет списка тяжелых заболеваний, которыми должен страдать человек, чтобы избежать ареста. Также он обратил внимание на то, что в документе не сказано о порядке подтверждения медицинских документов. «Можно кучу справок получить из разных медицинских учреждений, включая частные»,— пояснил депутат. По его мнению, в таком виде нормы создают условия «для слишком широкого применения и для коррупции». Владимир Давыдов полагает, что «практика выработает критерии, каким должно быть медицинское заключение». Но он убежден, что перечень заболеваний должен быть шире того, который сейчас применяется в вопросах изменения меры пресечения.

Других возражений у парламентариев не нашлось, и за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 395 депутатов при трех воздержавшихся.

Ксения Веретенникова