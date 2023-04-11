Без насилия и стража не нужна

Дифференцировать подход судов к избранию меры пресечения в виде ареста в зависимости от того, связаны ли вменяемые фигурантам преступления с насильственными действиями или угрозой их применения. Такое предложение выдвинул Верховный суд (ВС) РФ «в целях дальнейшего расширения сферы применения мер пресечения, не связанных с заключением под стражу». ВС, в частности, предлагает ограничить аресты женщин только случаями, когда речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях, а также исключить возможность помещения в СИЗО лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, препятствующими содержанию под стражей,— сейчас в этом вопросе существует законодательный пробел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В 2022 году судами удовлетворено 55 196 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, не связанных с применением насилия или угрозой его применения. Из них:

2593 человека (5%) обвинялись в преступлениях небольшой тяжести,

14 861 (27%) — в преступлениях средней тяжести,

37 742 человека (68%) — в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Такая статистика приводится Верховным судом РФ по результатам анализа судебной практики, проведенного совместно с Генпрокуратурой, СКР, МВД, ФСИН, Минюстом и Общественной палатой. Работа была проведена в рамках исполнения январских поручений президента.

Полученные данные свидетельствуют, что по уголовным делам о ненасильственных преступлениях удовлетворено 1379 ходатайств о заключении под стражу женщин, имеющих малолетних детей (2%), и 224 ходатайства об аресте лиц, в отношении которых установлена инвалидность I или II группы (0,4%). Из этих категорий граждан 1270 человек (79%) обвинялись в тяжких и особо тяжких преступлениях.

«В настоящее время законодательство Российской Федерации не предусматривает дифференцированного подхода при избрании меры пресечения в зависимости от того, связано ли преступление, в совершении которого подозревается или обвиняется гражданин, с применением насилия или угрозой его применения»,— отмечают в Верховном суде. В связи с этим в ВС разработали ряд предложений о внесении изменений в законодательство «с целью дальнейшего расширения сферы применения мер пресечения, не связанных с заключением под стражу».

Верховный суд предлагает избирать меру пресечения в виде ареста по делам о преступлениях небольшой тяжести только в случае, если подозреваемый или обвиняемый пытался скрыться либо им нарушена ранее избранная мера пресечения.

Сейчас арест возможен и на основании того, что фигурант не имеет постоянного места жительства либо его личность не установлена. Для таких случаев ВС считает возможным запрет определенных действий или подписку о невыезде.

Для женщин, имеющих малолетних детей, Верховный суд считает возможным избирать арест только при условии, что они подозреваются или обвиняются в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а в исключительных случаях — преступления средней тяжести насильственного характера.

Кроме того, в ВС посчитали необходимым установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, страдающего тяжелым заболеванием, препятствующим его содержанию под стражей.

«В настоящее время по этому вопросу имеется законодательный пробел, так как часть 1.1 статьи 110 УПК РФ предусматривает только изменение уже избранной меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с наличием у лица тяжелого заболевания, но не предусматривает запрет избирать меру пресечения в виде заключения под стражу лицам, у которых имеется такое заболевание»,— пояснили в Верховном суде.

Верховный суд также считает необходимым заменить в УПК понятие «постоянное место жительства» на «место жительства» и «место пребывания». «Реализация этого предложения позволит расширить применение мер пресечения, альтернативных заключению под стражу, тем гражданам, у которых отсутствует место жительства, но которые в установленном порядке зарегистрированы по месту пребывания»,— так прокомментировали предлагаемое нововведение в ВС. Наконец, предлагается ввести в УПК норму о том, что неустановление личности обвиняемого, отсутствие у него места жительства или места пребывания на территории России могут служить основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, однако не могут быть положены в основу продления срока ареста.

Александр Александров