На защиту становись

Президент Федеральной палаты адвокатов России (ФПА) Светлана Володина призвала Следственный комитет России (СКР) к незамедлительной реакции на противоправные действия в отношении адвокатов, как это бывает, когда «преступления происходят в отношении сотрудников правоохранительных органов». Госпожа Володина прокомментировала “Ъ” обнародованное накануне обращение ФПА к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой встать на защиту адвокатского сообщества. В нем с тревогой отмечается рост посягательств на адвокатов и подчеркивается, что преступления в их отношении совершаются в том числе «следователями, полицейскими и сотрудниками конвойной службы». В СКР пока не ответили на обращение представителей органа адвокатского самоуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэтр российской адвокатуры Генри Резник призвал правоохранителей не отмахиваться от жалоб коллег

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мэтр российской адвокатуры Генри Резник призвал правоохранителей не отмахиваться от жалоб коллег

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

После публикации обращения ФПА к Александру Бастрыкину “Ъ” поинтересовался у представителей палаты, можно ли расценивать этот шаг как свидетельство перехода насилия в отношении адвокатов через некую критическую черту. Президент ФПА Светлана Володина уточнила, что работа по фиксации случаев преступлений в отношении адвокатов ведется давно: «Нам важен каждый случай, поэтому, если мы какие-то происшествия упустили, мы обязательно о них дополнительно напишем». Ситуация, по ее словам, обсуждалась на заседании совета ФПА России, где было решено, что требуется вмешательство председателя СКР. ФПА ждет «адекватной, быстрой и законной реакции» на незаконные действия в отношении адвокатов:

«Когда преступления происходят в отношении сотрудников правоохранительных органов, реакция СК незамедлительна. Мы считаем, что незаконные действия в отношении адвокатов должны восприниматься тем же образом».

Напомним, в прошлый вторник президент ФПА Светлана Володина и председатель комиссии совета ФПА по защите прав адвокатов Генри Резник направили письмо Александру Бастрыкину, в котором обращают внимание главы СКР на рост числа посягательств на адвокатов в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности. В тексте приводятся 12 примеров нарушений прав адвокатов, оставшихся безнаказанными: от оскорблений и угроз в их адрес до применения физического насилия с требованием отказаться от своих профессиональных обязанностей. «Преступления в отношении адвокатов совершаются не только обычными гражданами, но и теми, кто в силу должности призван бороться с преступностью: следователями, полицейскими, сотрудниками конвойной службы»,— говорится в послании.

В ФПА напоминают, что, согласно закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», сам адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства. Однако, констатируют представители профессионального сообщества, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста фактов преступных посягательств на защитников в рамках их служебной деятельности. Госпожа Володина и господин Резник обращают внимание на то, что адвокаты нередко сталкиваются не только с отсутствием «надлежащей правовой реакции» следственных органов СКР на упомянутые преступления, но и с «прямым укрывательством таких фактов». При этом попытки адвокатов и региональных адвокатских палат добиться справедливости безуспешны. «Просим вас взять на личный контроль исполнение требований уголовно-процессуального законодательства сотрудниками Следственного комитета в регионах, указанных в обращении, принять соответствующие меры дисциплинарного воздействия к сотрудникам, допустившим волокиту по вышеуказанным обращениям, и дать указание о принятии соответствующих процессуальных решений, направленных на привлечение к уголовной ответственности виновных лиц»,— обращается к главе СКР с призывом руководство ФПА.

“Ъ” попросил представителей СКР прокомментировать послание адвокатов, однако ответа на запрос пока не получил.

Тенденцию к росту числа посягательств на адвокатов в рамках профессиональной деятельности отмечают и в Институте права и публичной политики (включен в реестр иностранных агентов), который совместно с ФПА занимается мониторингом нарушений профессиональных прав защитников. А председатель Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов адвокатской палаты Санкт-Петербурга Сергей Краузе подтвердил “Ъ”, что адвокатское сообщество крайне обеспокоено отсутствием должной уголовно-правовой защиты адвокатов:

«Складывается впечатление, что правоохранительные органы на местах предпочитают не замечать проблемы, делая вид, что посягательство на профессиональные и личные права адвокатов, в том числе на честь, здоровье, не носят криминального характера».

На этом фоне, подчеркнул господин Краузе, заметна тенденция «широкого привлечения членов адвокатских палат к уголовной ответственности».

«Преследования и ущемления прав адвокатов за последние годы приобрели масштабы бедствия,— прокомментировал письмо коллег адвокат Константин Ривкин.— Однако и сами следователи, прокуроры и даже судьи порой оказываются на скамье подсудимых, и их приходится защищать тем самым адвокатам».

ФПА — орган адвокатского самоуправления, объединяющий все региональные адвокатские палаты на основе обязательного членства. ФПА представляет интересы адвокатского сообщества в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также координирует деятельность адвокатских палат разных уровней. Всего в России работают более 83 тысяч адвокатов. Ранее советник ФПА, член ее научно-консультативного совета Евгений Рубинштейн, комментируя статистику ФПА по вопросам дисциплинарной практики за 2022 год, отметил, что «адвокатов преследовали всегда, в том числе в советский период». По его словам, адвокаты и сейчас не могут «переломить ситуацию кардинально», но могут «смягчить ее, используя полномочия органов адвокатского самоуправления». В 2022 году, отметил он, из 387 дисциплинарных производств, возбужденных ФПА, 142 были инициированы доверителями, 76 судьями и 29 Минюстом. В 38% случаев производства были прекращены; для производств по обращениям государственных органов это число составило 75%. В 2019 году СКР сообщал, что адвокаты заняли третье место по числу привлеченных к уголовной ответственности субъектов с особым правовым статусом (75 случаев за 2018 год), уступив муниципальным и региональным депутатам. За последующие два года к уголовной ответственности были привлечены еще около ста адвокатов.

Эмилия Габдуллина, Иван Тяжлов