На защиту становись
Адвокаты ждут от правоохранителей, что те будут оберегать их как самих себя
Президент Федеральной палаты адвокатов России (ФПА) Светлана Володина призвала Следственный комитет России (СКР) к незамедлительной реакции на противоправные действия в отношении адвокатов, как это бывает, когда «преступления происходят в отношении сотрудников правоохранительных органов». Госпожа Володина прокомментировала “Ъ” обнародованное накануне обращение ФПА к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой встать на защиту адвокатского сообщества. В нем с тревогой отмечается рост посягательств на адвокатов и подчеркивается, что преступления в их отношении совершаются в том числе «следователями, полицейскими и сотрудниками конвойной службы». В СКР пока не ответили на обращение представителей органа адвокатского самоуправления.
Мэтр российской адвокатуры Генри Резник призвал правоохранителей не отмахиваться от жалоб коллег
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
После публикации обращения ФПА к Александру Бастрыкину “Ъ” поинтересовался у представителей палаты, можно ли расценивать этот шаг как свидетельство перехода насилия в отношении адвокатов через некую критическую черту. Президент ФПА Светлана Володина уточнила, что работа по фиксации случаев преступлений в отношении адвокатов ведется давно: «Нам важен каждый случай, поэтому, если мы какие-то происшествия упустили, мы обязательно о них дополнительно напишем». Ситуация, по ее словам, обсуждалась на заседании совета ФПА России, где было решено, что требуется вмешательство председателя СКР. ФПА ждет «адекватной, быстрой и законной реакции» на незаконные действия в отношении адвокатов:
«Когда преступления происходят в отношении сотрудников правоохранительных органов, реакция СК незамедлительна. Мы считаем, что незаконные действия в отношении адвокатов должны восприниматься тем же образом».
Напомним, в прошлый вторник президент ФПА Светлана Володина и председатель комиссии совета ФПА по защите прав адвокатов Генри Резник направили письмо Александру Бастрыкину, в котором обращают внимание главы СКР на рост числа посягательств на адвокатов в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности. В тексте приводятся 12 примеров нарушений прав адвокатов, оставшихся безнаказанными: от оскорблений и угроз в их адрес до применения физического насилия с требованием отказаться от своих профессиональных обязанностей. «Преступления в отношении адвокатов совершаются не только обычными гражданами, но и теми, кто в силу должности призван бороться с преступностью: следователями, полицейскими, сотрудниками конвойной службы»,— говорится в послании.
В ФПА напоминают, что, согласно закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», сам адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства. Однако, констатируют представители профессионального сообщества, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста фактов преступных посягательств на защитников в рамках их служебной деятельности. Госпожа Володина и господин Резник обращают внимание на то, что адвокаты нередко сталкиваются не только с отсутствием «надлежащей правовой реакции» следственных органов СКР на упомянутые преступления, но и с «прямым укрывательством таких фактов». При этом попытки адвокатов и региональных адвокатских палат добиться справедливости безуспешны. «Просим вас взять на личный контроль исполнение требований уголовно-процессуального законодательства сотрудниками Следственного комитета в регионах, указанных в обращении, принять соответствующие меры дисциплинарного воздействия к сотрудникам, допустившим волокиту по вышеуказанным обращениям, и дать указание о принятии соответствующих процессуальных решений, направленных на привлечение к уголовной ответственности виновных лиц»,— обращается к главе СКР с призывом руководство ФПА.
“Ъ” попросил представителей СКР прокомментировать послание адвокатов, однако ответа на запрос пока не получил.
Тенденцию к росту числа посягательств на адвокатов в рамках профессиональной деятельности отмечают и в Институте права и публичной политики (включен в реестр иностранных агентов), который совместно с ФПА занимается мониторингом нарушений профессиональных прав защитников. А председатель Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов адвокатской палаты Санкт-Петербурга Сергей Краузе подтвердил “Ъ”, что адвокатское сообщество крайне обеспокоено отсутствием должной уголовно-правовой защиты адвокатов:
«Складывается впечатление, что правоохранительные органы на местах предпочитают не замечать проблемы, делая вид, что посягательство на профессиональные и личные права адвокатов, в том числе на честь, здоровье, не носят криминального характера».
На этом фоне, подчеркнул господин Краузе, заметна тенденция «широкого привлечения членов адвокатских палат к уголовной ответственности».
«Преследования и ущемления прав адвокатов за последние годы приобрели масштабы бедствия,— прокомментировал письмо коллег адвокат Константин Ривкин.— Однако и сами следователи, прокуроры и даже судьи порой оказываются на скамье подсудимых, и их приходится защищать тем самым адвокатам».
ФПА — орган адвокатского самоуправления, объединяющий все региональные адвокатские палаты на основе обязательного членства. ФПА представляет интересы адвокатского сообщества в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также координирует деятельность адвокатских палат разных уровней. Всего в России работают более 83 тысяч адвокатов. Ранее советник ФПА, член ее научно-консультативного совета Евгений Рубинштейн, комментируя статистику ФПА по вопросам дисциплинарной практики за 2022 год, отметил, что «адвокатов преследовали всегда, в том числе в советский период». По его словам, адвокаты и сейчас не могут «переломить ситуацию кардинально», но могут «смягчить ее, используя полномочия органов адвокатского самоуправления». В 2022 году, отметил он, из 387 дисциплинарных производств, возбужденных ФПА, 142 были инициированы доверителями, 76 судьями и 29 Минюстом. В 38% случаев производства были прекращены; для производств по обращениям государственных органов это число составило 75%. В 2019 году СКР сообщал, что адвокаты заняли третье место по числу привлеченных к уголовной ответственности субъектов с особым правовым статусом (75 случаев за 2018 год), уступив муниципальным и региональным депутатам. За последующие два года к уголовной ответственности были привлечены еще около ста адвокатов.