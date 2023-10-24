На Гознаке напечатают банкоматы

Гознак представил программное обеспечение, которое поможет банкоматам российских банков распознавать новые купюры, выпускаемые Банком России в оборот, без обращения к иностранным производителям устройств. Пока оно работает только на аппаратах корейских производителей, с китайскими ведутся переговоры. Эксперты считают, что это может ускорить адаптацию банкоматов российских банков к купюрам нового образца, но на качество распознавания подделок серьезно не повлияет.

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Во вторник, 24 октября, Гознак представил программное обеспечение, которое позволяет создавать образы новых купюр. Это требуется для того, чтобы банкомат мог распознавать номинал новой банкноты и проверять ее на подлинность. Работа над программным решением велась около года, специалистами Гознака была разработана та часть программного обеспечения банкоматов, которая отвечает за прием банкнот, их выдачу, распознавание номинала и проверку их подлинности. «Теперь добавление информации о новых или обновленных банкнотах в отечественные банкоматы может полностью осуществляться на российской стороне без участия зарубежных партнеров»,— заявили в Гознаке. При этом там добавили, что программное решение разработано для наиболее востребованной категории банкоматов — с рециркуляцией.

В настоящее время это решение может быть применено в банкоматах с валидаторами корейской компании Hyosung, которые устанавливаются как на ее собственных устройствах, так и на российских банкоматах компании «САГА Технологии».

«Решение позволит обновить ПО более 60% существующих банкоматов с рециркуляцией в стране, и прежде всего в крупнейших банках»,— заявили в Гознаке. Там отметили, что решение технически можно адаптировать и для банкоматов других марок. По данным Банка России, на середину года количество используемых банкоматов оценивалось в 149,8 тыс., причем 121,9 тыс.— обладали функцией приема наличных денег.

Вместе с тем Гознак не пытался адаптировать представленное программное решение для работы с банкоматами из недружественных стран. «Считаем, что усилия по такой адаптации предпринимать нецелесообразно, поскольку производители банкоматов этих марок приняли решение уйти с отечественного рынка, а их банкоматы будут замещены как российскими аналогами, так и банкоматами, произведенными в дружественных странах»,— пояснили там.

Как сообщил технический директор «САГА Технологии» Александр Талдыкин, обновление для приема новых банкнот номиналом 5 тыс. руб. будет предоставлено в банки до их масштабного введения в оборот.

«Ситуация с прекращением поддержки и отсутствием возможности приема новых банкнот банкоматами западных вендоров не повторится в случае САГА и Hyosung, так как Гознак обладает всем необходимым для создания и модифицирования шаблонов валют»,— пояснил он.

Как заявил глава компаний БФС (другой производитель отечественных банкоматов, использующий валидатор китайской компании GRG) Артем Жилонов, решение Гознака может быстрее поступать в банки, чем аналогичные решения иностранных поставщиков, поскольку он первый получает новые купюры и может начинать работу над шаблоном тогда, когда они еще никому не доступны. «Мы ведем работу с компанией GRG по передаче Гознаку всего необходимого инструментария для адаптации нового ПО к их устройствам распознавания купюр»,— рассказал он.

По словам источника “Ъ” на банковском рынке, для создания образа новой купюры необходимы сканирующее оборудование и программное обеспечение к нему.

«Все банкноты немного отличаются друг от друга, и в результате сканирования большого количества купюр создается эталонный образ, от которого реальные купюры отличаются на некий процент, который и признается нормой при определении подлинности банкноты»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Эксперты отмечают, что благодаря новому ПО могут уменьшиться сроки предоставления банкам образов новых банкнот, но не качество определения подлинности купюр. «В целом, поскольку основной алгоритм валидации общий, каких-либо существенных изменений в качестве распознавания не будет»,— считает глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. В свою очередь, глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отметил, что сокращение технологических цепочек операций для внедрения использования в банкоматах новых банкнот будет дополнительным конкурентным преимуществом корейских валидаторов.

Максим Буйлов