Конкурсное производство не все списало

Следственный комитет России (СКР) и ФСБ выявили махинации при банкротстве компании Urban Group, некогда одного из крупнейших девелоперов Подмосковья. Отправленные под стражу бывший конкурсный управляющий Светлана Аглинишкене, юристы Екатерина Мыскина и Дмитрий Шарифуллин обвиняются в хищении у Фонда развития территорий, который достраивал жилье для 15 тыс. дольщиков, как минимум 240 млн руб. По версии следствия, хищения происходили при распродаже с торгов госпожой Аглинишкене незалогового имущества Urban Group. Часть выручки оказалась не в конкурсной массе, а на счетах аффилированных с участниками аферы фирм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлану Аглинишкене обвиняют в махинациях при реализации имущества Urban Group

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Светлану Аглинишкене обвиняют в махинациях при реализации имущества Urban Group

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Светланы Аглинишкене, юристов Екатерины Мыскиной и Дмитрия Шарифуллина ГСУ СКР возбудило 9 октября 2023 года. Основанием стали материалы ФСБ, собранные после обращения в правоохранительные органы представителей Фонда развития территорий.

Задержали всех троих фигурантов одновременно 18 октября. В тот же день по окончании допросов им предъявили обвинения.

Ночь предполагаемые мошенники провели в ИВС, а 19 октября Басманный суд рассмотрел ходатайства СКР об аресте господ Аглинишкене, Мыскиной и Шарифуллина. Все три заседания проходили по схожему сценарию. Мотивируя необходимость отправить обвиняемых в СИЗО, следователь отмечал, что, оставаясь на свободе, фигуранты могут скрыться, уничтожить доказательства, а также оказать давление на свидетелей. В свою очередь, адвокаты настаивали на том, что все эти доводы беспочвенны и поэтому никаких оснований отправлять подследственных в СИЗО нет. Тем не менее в этом противостоянии суд принял сторону обвинения, арестовав фигурантов до 9 декабря.

Из материалов дела следует, что Светлана Аглинишкене была выбрана конкурсным управляющим некогда одного из крупнейших девелоперов Подмосковья в июле 2018 года, после того как Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group — ООО «Экоквартал», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», ООО «Ваш город» и АО «Континент проект».

К тому моменту компания успела собрать с дольщиков более 80 млрд руб. на строительство свыше 1 млн кв. м жилья. На эти деньги планировалось возвести 65 домов в жилых комплексах «Лайково», «Видный город», «Опалиха О3», «Митино О2», «Лесобережный» и «Солнечная система».

Компания Urban Group была основана бизнесменом Александром Долгиным в 2007 году, став впоследствии одним из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. За время своего существования девелопер построил около 2 млн кв. м жилья. Совладельцем компании и ее гендиректором был Андрей Пучков. Проблемы у Urban Group начались в 2017 году из-за разногласий между соучредителями относительно финансирования проектов. А уже весной 2018 года Росреестр перестал регистрировать новые договоры долевого участия, а Сбербанк отозвал у Urban Group аккредитацию по ипотечным программам. После этого работа компании, собравшей около 80 млрд руб. с 14,6 тыс. дольщиков, оказалась заблокированной. В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области признал компании группы банкротами.

Как установило следствие, в 2020 году управляющая Аглинишкене составила реестр обманутых клиентов и передала его в Фонд защиты прав дольщиков (его правопреемником в 2022 году стал Фонд развития территорий), который отвечал за достройку жилья. Отметим, что строительство всех многоквартирных домов обанкротившейся Urban Group на территории Московской области было завершено в этом году.

У Светланы Аглинишкене после этого оставалась одна задача — распродажа незалогового имущества Urban Group для расчета с кредиторами. Здесь, по данным “Ъ”, и начались трения между управляющим и фондом, вылившиеся тогда в аннулирование аккредитации конкурсного управляющего Светланы Аглинишкене. При этом уже тогда в фонде намекали на уголовную составляющую в действиях конкурсного управляющего. В частности, там упоминали историю с продажей в 2020 году принадлежавших ООО «Хайгейт» 24 земельных участков площадью 34,5 га в селе Николо-Урюпино в Красногорском городском округе Московской области. Начальная цена лота составляла 1,3 млрд руб., а выкуплены же земли были одной из структур группы «Гранель» за 864,9 млн руб. Однако эти деньги до кредиторов застройщика-банкрота, как утверждали в фонде, так и не дошли. При этом сама госпожа Аглинишкене говорила, что все средства были потрачены на конкурсное производство.

В ходе начатого ФСБ и СКР расследования подтвердилось, что на конкурсное производство действительно списывались немалые средства.

В частности, было установлено, что в период с 2018 по 2021 год госпожа Аглинишкене заключала договоры оказания услуг по охране имущества компаний-застройщиков с аффилированными организациями, от имени которых выступали юристы Мыскина и Шарифуллин. Однако, по версии следствия, цены в них были завышены на порядок. Пока обвиняемым вменяется в вину хищение из бюджета чуть более 240 млн руб. Впрочем, скорее всего, это далеко не окончательная цифра. Во всяком случае, в СКР отмечают, что «следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств причастности обвиняемых к совершению указанного преступления» и иных нарушений, находятся в активной фазе. Адвокаты фигурантов выдвинутые против своих подзащитных обвинения комментировать не стали.

Отметим также, что возбужденное СКР еще в июне 2018 года уголовное дело в отношении совладельца Urban Group Андрея Пучкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), приостановлено в связи с его международным розыском. Еще до начала расследования бизнесмен перебрался на Кипр, а другой соучредитель компании, Александр Долгин, уехал в Лондон. Правда, последний, в отличие от своего бывшего делового партнера, ни в федеральном, ни в международном розыске не числится, что говорит об отсутствии у правоохранительных органов к нему претензий.

Олег Рубникович