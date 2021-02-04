Банкротство затяжбнулось

Назревавший с осени прошлого года конфликт между конкурсным управляющим Urban Group и Федеральным фондом защиты прав дольщиков перешел в открытую фазу. Госструктура лишила аккредитации управляющего, который в свою очередь решил оспорить это решение в суде. Тяжба может затянуть производство в отношении застройщика-банкрота, а значит, и сроки строительства объектов для обманутых дольщиков, предупреждают юристы.

Конкурсный управляющий Urban Group Светлана Аглишкене подала 1 февраля заявление в Арбитражный суд Москвы о признании незаконным решения Федерального фонда защиты прав дольщиков об аннулировании ее аккредитации. Об этом она сообщила “Ъ”. Уведомление от фонда получено 28 января. В фонде заявили “Ъ”, что «в ходе мониторинга выявлены ранее неизвестные факты несоответствия арбитражного управляющего Светланы Аглишкене обязательным условиям аккредитации», предусмотренным законом о банкротстве. Там не стали давать подробных разъяснений.

Госпожа Аглишкене выбрана конкурсным управляющим с начала банкротства Urban в 2018 году. К этому моменту компания успела собрать с дольщиков более 80 млрд руб. на строительство свыше 1 млн кв. м жилья. К 2020 году управляющая составила реестр обманутых дольщиков, передала его в фонд, который и отвечает за достройку жилья. После этого у нее оставалась основная задача — распродать незалоговое имущество Urban Group для расчета с кредиторами. Здесь и начались трения между управляющим и фондом. Осенью 2020 года Светлана Аглишкене подала в арбитражный суд заявление для утверждения сроков и условий реализации незалогового имущества Urban Group, так как представители фонда, чьи требования к застройщику превышают 12 млрд руб., игнорировали участие в собраниях кредиторов (см. “Ъ” от 25 ноября 2020 года).

По данным источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, реальной причиной конфликта фонда с управляющим могло стать именно незалоговое имущество, стоимость которого оценивается в 1,2 млрд руб. Речь идет примерно о 30 га в Подмосковье, принадлежавших Urban. Управляющая, которая юридически «очистила» эти активы, намеревалась сама реализовать их на торгах, но фонд решил взять ситуацию под свой контроль, говорит собеседник “Ъ”. Стороны официально это не комментируют.

Контроль над продажей имущества — это первоочередная причина, по которой может произойти отстранение управляющего от процедуры, не исключает руководитель направления «Банкротство» юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Между тем в конце 2020 года в интервью «РИА Новости» глава фонда Константин Тимофеев признавался, что в его понимании «арбитражные управляющие — искусственная надстройка, чьи функции в нынешней системе — добыть всю документацию… и сформировать реестр (обманутых дольщиков.— “Ъ”)».

После отзыва аккредитации у Светланы Аглишкене фонд, как там заявили, предложил новую кандидатуру управляющего. Законодательство позволяет фонду это сделать, но такая норма применяется только к делам о банкротстве, производство по которым возбуждено после 13 июля 2020 года, поясняет старший партнер Pen & Paper Валерий Зинченко. Поэтому, предполагает он, у фонда нет гарантий, что будет утвержден «его» управляющий.

Управляющий партнер юркомпании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт считает сомнительным обоснования фонда об отстранении действующего управляющего. По его словам, конфликт может затронуть интересы и дольщиков Urban Group. Об этом же говорит и Светлана Аглишкене: «Спор с фондом может занять от трех до шести месяцев». Соответственно, по ее словам, на этот период будут отложены торги и оспаривание сделок по имуществу Urban. В фонде заверили “Ъ”, что лишение аккредитации управляющего «не должно повлиять на сроки завершения строительства объектов».

Халиль Аминов