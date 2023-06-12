Черногория открывает летний сезон борьбы

В Черногории прошли внеочередные парламентские выборы, призванные вывести ее из глубокого политического кризиса, в котором республика оказалась после смены власти в августе 2020 года. Однако новый расклад в парламенте не обещает скорого формирования правительства и грозит, по мнению экспертов, периодом политической нестабильности. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милойко Спаич (в центре)

Фото: Stevo Vasiljevic, Reuters Милойко Спаич (в центре)

Фото: Stevo Vasiljevic, Reuters

Состоявшееся в воскресенье в Черногории голосование принесло по меньшей мере три неожиданных результата. Явка на выборах оказалась для адриатической республики низкой — всего 56%, хотя все последние годы она превышала 70% и даже 80%. Безусловный фаворит движение «Европа сейчас», хотя и стало победителем, показало результат значительно ниже прогнозируемого — по предварительным данным, около 25% голосов, что позволит ему иметь лишь 24 депутата в 81-местном парламенте. Наконец, опять-таки вопреки прогнозам сильные позиции сохранила Демпартия социалистов, правившая в республике более 30 лет, вплоть до смены власти в августе 2020 года: возглавляемая ею коалиция «Вместе» получила более 23% голосов и 21 депутатское место.

Досрочные выборы были призваны переломить негативные тенденции, возобладавшие в Черногории в последние годы, после смены там власти.

Страна оказалась в глубоком кризисе, многие ключевые государственные институты были долгое время парализованы. За два года в Черногории сменилось два правительства, а нынешнее, возглавляемое Дританом Абазовичем (лидером движения URA, у которого в парламенте всего три депутата), было отправлено в отставку еще прошлым летом и уже почти год пребывает в техническом статусе. Во многом по его вине оказался заморожен процесс вступления Черногории в Евросоюз, за членство в котором выступают 75% ее граждан. И еще недавно считавшуюся главным кандидатом на вступление в ЕС страну в Европе стали называть «раковой опухолью евроинтеграции».

Движению «Европа сейчас» на воскресных выборах прочили безоговорочную победу. Новую политическую силу создали год назад два министра первого после смены власти в стране правительства — финансов Милойко Спаич и экономики Яков Милатович.

Еще будучи в правительстве, они запустили программу резкого повышения зарплат и пенсий за счет ликвидации отчислений на здравоохранение и другие сферы, что привело к всплеску инфляции и дефициту лекарств.

Хотя экономисты предупреждали, что программа ведет Черногорию к банкротству по греческому сценарию, популистские меры резко подняли популярность «Европы сейчас» и ее лидеров. Недавно представитель движения Оливера Иньяц стала мэром столицы Подгорицы, а в апреле его кандидат Яков Милатович победил на президентских выборах. Однако на нынешних выборах движение «Европа сейчас» показало неожиданно скромный результат, и теперь его лидер Милойко Спаич может рассчитывать на формирование разве что коалиционного кабинета.

Сразу после объявления предварительных результатов голосования Милойко Спаич высказался за формирование проевропейского центристского правительства. Он отмел возможность коалиции с Демпартией социалистов и движением URA нынешнего премьера, критически отнесся и к союзу с партиями считающегося просербским и пророссийским «Демократического фронта».

Негативное отношение Милойко Спаича к URA, которое называет себя движением центра, вызвано тем, что именно его лидеры — премьер Дритан Абазович и глава МВД Филип Аджич — запустили в канун выборов громкую кампанию по дискредитации, обвинив лидера «Европы сейчас» в связах с разыскиваемым Интерполом криптопредпринимателем из Южной Кореи До Квоном, сбежавшим из страны. В ответ «Европа сейчас» обвинила премьера и главу МВД в злоупотреблении госресурсами и создании преступной группы для дискредитации политических противников.

Если сколотить правящую коалицию у Милойко Спаича не получится, он может сформировать правительство меньшинства, которое бы поддержала Демпартия социалистов без участия в новом кабинете.

Именно так было год назад при формировании правительства Дритана Абазовича. Но при любом раскладе эксперты прогнозируют, что формирование новой власти будет идти сложно. «Черногория вступает в период политической нестабильности, и пройдет еще пару избирательных циклов, прежде чем ситуация стабилизируется»,— говорит черногорский политолог, профессор Бостонского университета Веско Гарчевич.

Это означает, что нынешние выборы в Черногории могут оказаться не последними в этом году.