Частоты распределят динамически

К 2027 году в России может появиться система динамического доступа мобильных операторов связи к частотам, которые в том числе заняты сейчас спецслужбами. Механизм прорабатывается в рамках подготовки нацпроекта по экономике данных. Механизм, как объясняют эксперты, предполагает установку приемников, которые обнаруживают включение правительственной или другой приоритетной связи в конкретной локации и дают команду на гражданские базовые станции освободить этот частотный диапазон. Некоторые участники рынка предполагают, что внедрение системы приведет к непрозрачному выделению частот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках обсуждения нацпроекта по развитию экономики данных до 2030 года на базе АНО «Цифровая экономика» экспертная рабочая группа «Передача данных», которую возглавляет вице-президент по стратегии «Ростелекома» Борис Глазков, предложила проработать проект автоматической системы управления использованием радиочастотного спектра (АСУ РЧС). Как следует из предложений рабочей группы (есть у “Ъ”), введение механизма должно решить проблему «нарастающего дефицита спектра». Проект предлагается оплатить из фонда финансирования мероприятий по конверсии.

Система динамического доступа к частотам должна дать возможность силовикам отключать излучение РЭС операторов в заданной локации в обмен на доступ к диапазону 3,4–3,8 ГГц, который у РФ занят спецслужбами, однако востребован операторами во всем мире для развития стандарта связи 5G.

Эта идея появилась в рамках стратегии развития отрасли связи до 2035 года (см. “Ъ” от 29 июня). Источники “Ъ” на тот момент предполагали, что идею продвигает «Ростелеком», который намерен стать единым оператором системы. По словам другого собеседника, один из интересантов проекта — подведомственный Минцифры НИИ радио. В НИИ радио “Ъ” заявили, что «уже много лет предлагают создание подобной автоматизированной системы» и «безусловно, могут стать ее оператором, поскольку обладают необходимыми компетенциями в сфере радиочастотного регулирования».

Сейчас силовые ведомства не имеют прямого доступа к системам операторов по управлению сетью, а ограничение услуг происходит через Минцифры. Как объясняет источник “Ъ” на телеком-рынке, АСУ РЧС может работать в двух форматах: ручное отключение блоков спектра (по команде от силовых ведомств) и динамическое отключение (по регионам размещаются приемники, которые умеют обнаруживать включение приоритетной связи, что дает команду на базовые станции немедленно освободить этот частотный диапазон). Для второго сценария, объясняет он, должна быть реализована поддержка на уровне базовых станций, но в России она может быть недоступна из-за проблем с лицензированием иностранных БС, а российским производителям, по его словам, такую задачу не ставили.

В Минцифры сказали “Ъ”, что это одно из предложений экспертной группы, «но оно требует обсуждения с отраслью и другими заинтересованными ведомствами».

«В целом мы поддерживаем совершенствование методов управления радиочастотным спектром»,— заявили в министерстве. В АНО «Цифровая экономика» сказали, что собирают предложения по теме экономики данных. В «Ростелекоме» заявили “Ъ”, что не являются автором данной инициативы, «это предложение одного из участников рабочей группы». «В рамках рабочей группы не обсуждались реализация и финансирование, в том числе не обсуждалось, кто будет оператором упомянутой системы»,— подчеркнули в «Ростелекоме».

Проблема нарастающего дефицита радиочастотного спектра действительно существует, отметили в «Вымпелкоме». «Мы поддерживаем внедрение системы динамического доступа»,— заявили там. В «МегаФоне» также заявили, что поддерживают проект, добавив: «Вопросы организации, управления и финансирования такой системы могут решаться через различные форматы партнерства государственных и коммерческих пользователей спектра». В МТС и Tele2 не ответили “Ъ”.

Источник в одном из операторов отметил, что совместное использование и динамическое управление РЧС может быть применимо только для крайне ограниченного ресурса, в данный момент перспективного диапазона 3,4–3,8 ГГц: «Распространение механизма на другие диапазоны, освобождаемые при конверсии и/или рефарминге, приведет к неравноправному и непрозрачному выделению частотного ресурса».

Ключевым остается вопрос финансирования подобной системы.

По словам собеседника “Ъ”, близкого к правительству, сейчас подобного фонда финансирования конверсии частот нет. В соответствии с «дорожной картой» Минцифры, конверсия для 5G должна затронуть диапазоны 2,3–2,4 ГГц, 4,8–4,99 ГГц и 24–29 ГГц, затраты на это оценивались в 7,4 млрд руб. Конверсию предлагалось проводить за счет платы операторов за частоты. В конце 2022 года госбюджет на конверсию в 2023 году сократили на 1,75 млрд руб., на 2024 год — на 1,45 млрд руб. Собеседник “Ъ” в отрасли считает, что скорее всего подобный фонд может финансироваться по модели фонда проекта устранения цифрового неравенства в регионах: заинтересованные операторы могут отчислять в него процент от выручки.

Юлия Тишина, Тимофей Корнев