Именитые владельцы

Суд в Москве обязал Nalim Development, на которую зарегистрировано 4,5 тыс. доменных имен в зоне .ru, передать дистрибутору электроники diHouse администрирование домена dihouse.ru. На нем 20 лет назад размещался официальный сайт дистрибутора, но в период, когда бренд diHouse не использовался, контроль над доменом был утерян. Суды уже требовали от Nalim Development прекратить использовать известные бренды в доменах — в частности, слово Puma. Аналогичный иск «Уралкалия» будет рассмотрен в декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы 23 октября вынес решение по иску IT-дистрибутора diHouse к компании Nalim Development Ltd, зарегистрированной на Сейшельских островах. Из него следует, что Nalim Development должна передать истцу администрирование над находящимся у нее доменом dihouse.ru. Согласно архивным копиям на сервисе Wayback Machine, на спорном домене в 2002–2003 годах размещался официальный сайт дистрибутора diHouse, входившего тогда в группу DPI. Сейчас официальный сайт дистрибутора располагается на домене di-house.ru.

Nalim Development Ltd — один из крупнейших администраторов доменов .ru. По данным statonline.ru, он управляет 4,5 тыс. доменов в этой зоне (для сравнения: у «Сбера» —1,2 тыс. доменов .ru, Microsoft — 777, VK — 490).

Большинство этих доменов зарегистрированы Salenames, предлагающим услуги покупки и продажи премиум-доменов. В Salenames, по данным whois, зарегистрирован и dihouse.ru, но домен не выставлен на продажу. ООО «Сейлнеймс» было третьим лицом в споре.

Бренд diHouse не использовался с 2003 по 2007 год. В 2003–2005 годах домен dihouse.ru перенаправлял на сайт DPI, но в 2006 году на нем появился сайт-заглушка австрийской компании Suchknecht GmbH. Она, по данным сервиса истории изменений whois от reg.ru, была администратором домена до августа 2007 года. В разное время ими становились частные лица, компания Datahost из Белиза, а с сентября 2020 года — Nalim Development.

Судебные споры с Nalim Development вокруг домена dihouse.ru идут с июля 2020 года, последнее решение вынесено уже по второму иску. В ноябре 2022 года суд, рассматривая первый иск, запретил Nalim Development использовать фирменное обозначение diHouse в домене. В мае суд по иску немецкого бренда одежды Puma запретил Nalim использовать его фирменное обозначение в домене puma.ru. На 21 декабря назначено заседание по иску от «Уралкалия» (спорный домен — uralkali.ru).

5,16 миллиона доменов зарегистрировано в зоне .ru к 24 октября, по данным «Технического центра Интернет».

“Ъ” связался с Nalim Development через форму на сайте Salenames, но не получил ответа. В diHouse отказались от комментариев. Директор по развитию Salenames Роберт Гледенов, который вместе со своим братом Денисом известен массовой регистрацией доменов в 2000-х годах, не ответил на запрос “Ъ”.

Те, кто регистрирует домены, идентичные фирменным названиям компаний, рассчитывают получить от них выплату в рамках досудебного соглашения или в частном порядке, говорит главный редактор Roem.ru Юрий Синодов. Потеря части доменов в ходе спора, по его словам, существенно не влияет на доходность массовой регистрации: «Для тех, кто этим занимается, основной риск в том, что домен вообще никогда никому не понадобится».

К доменным спорам не применяются сроки исковой давности, «так как регистрация домена, нарушающего право на товарный знак, рассматривается как длящееся правонарушение», говорит руководитель практики по интеллектуальной собственности юрфирмы Birch Legal Екатерина Тиллинг. Решение diHouse потребовать передать ей администрирование домена, по мнению эксперта, может объясняться «решением сменить стратегию на более эффективную». Замруководителя практики разрешения споров Patentus Максим Волков отметил, что исполнительный лист по первому решению в пользу diHouse был выдан с задержкой: «И видимо, добиться с его помощью нужных результатов не получилось». По общему правилу истцу не требуется прибегать к такой «многоступенчатости», отмечает он: «Рекомендуется привлекать регистратора в качестве третьего лица и ходатайствовать о принятии обеспечительных мер в виде запрета смены администратора домена».

Юрий Литвиненко, Никита Королев