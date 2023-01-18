Что в домене тебе моем

Число доменов .ru по итогам 2022 года опустилось ниже 5 млн, больше 250 тыс. физлиц и ИП перестали быть их администраторами. От владения доменами отказались как многие нерезиденты, так и инвесторы. Одновременно зоны .рф и .su впервые за шесть лет остановили падение. Эксперты отмечают, что будущая динамика показателей будет в первую очередь зависеть от экономической активности бизнеса в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился со статистикой «Технического центра Интернет» (ТЦИ, поддерживает главные реестры доменов .ru, .рф, .su) об изменении числа доменов в 2022 году. Число доменов .ru в течение года снизилось на 88,2 тыс., до 4,93 млн. Пространства .рф и .su (исходно было выделено Советскому Союзу, сейчас имеет статус «зарезервированного в исключительном порядке») впервые с 2016 года выросли за год, хоть и символически — на 1308 (до 676,2 тыс. доменов) и 514 (до 105,9 тыс.), соответственно. В течение 2021 года число доменов .рф снижалось на 36,8 тыс., число доменов .su — на 3,4 тыс.

Падение темпов регистрации доменов .ru связано с уходом зарубежных игроков с российского рынка, а рост интереса к доменам .рф и.su — с «поисками альтернатив доменам в международных зонах», сказала “Ъ” руководитель отдела доменов и сопутствующих сервисов Ru-Center Марина Брик. В зоне .ru традиционно велика доля доменных имен, зарегистрированных нерезидентами, уточняет директор Координационного центра .RU/.РФ Андрей Воробьев: «Часть владельцев доменов смогла перевести домены на поддержку к другим регистраторам. Но велика доля тех, кто отказался от дальнейшего использования».

После начала военных действий на Украине крупнейший в мире регистратор GoDaddy прекратил перепродажу и оформление регистраций доменов .ru, таким же образом поступил и сервис 101domains. Регистраторы Namecheap, Bluehost и Ionos ограничили или прекратили работу с клиентами из РФ. Взаимодействие с компаниями, которые не объявляли о подобных мерах, затруднили проблемы с трансграничными платежами.

В статистике зоны .ru отражаются и экономические трудности — в частности, «снижение количества администраторов среди малого и среднего бизнеса», добавил господин Воробьев. По данным ТЦИ, за год снизилось число доменов, зарегистрированных на физические лица и ИП,— на 258 тыс., до 3,64 млн (73,8% от общего). Число доменов, зарегистрированных на юрлиц, выросло за год на 170 тыс., до 1,28 млн (26,1%).

Также на зоне .ru отразилось изменение спроса со стороны тех, кто регистрирует и покупает домены с целью продажи, считает один из таких инвесторов Павел Гросс-Днепров: «Домейнеры пересмотрели портфолио и избавились от наименее интересных активов». Имена в зонах .рф и .su, по его словам, «обычно регистрирует реальный бизнес, который и обеспечил рост».

Компании, в том числе иностранные, часто заводили отдельные домены для каждой рекламной и промокампаний, сказал гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «Количество регистраций доменов служит показателем экономической активности». Дальнейшая динамика, по его словам, будет коррелировать именно с этой активностью.

В течение 2022 года Минцифры поручало государственным органам перейти на использование российских серверов доменных имен (см. “Ъ” от 6 марта 2022 года), а также обязало чиновников создавать официальные адреса электронной почты только в национальном доменном пространстве. Некоторый рост числа доменов .рф и .su «можно списать на эти и подобные меры», считает источник “Ъ” в телекоммуникационной отрасли. При этом он отметил, что строить какие-либо тренды пока что рано: «Для этого нужно видеть изменения хотя бы на единицы процентов».

Юрий Литвиненко