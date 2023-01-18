Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что в домене тебе моем

Зона .ru сокращается

Число доменов .ru по итогам 2022 года опустилось ниже 5 млн, больше 250 тыс. физлиц и ИП перестали быть их администраторами. От владения доменами отказались как многие нерезиденты, так и инвесторы. Одновременно зоны .рф и .su впервые за шесть лет остановили падение. Эксперты отмечают, что будущая динамика показателей будет в первую очередь зависеть от экономической активности бизнеса в РФ.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился со статистикой «Технического центра Интернет» (ТЦИ, поддерживает главные реестры доменов .ru, .рф, .su) об изменении числа доменов в 2022 году. Число доменов .ru в течение года снизилось на 88,2 тыс., до 4,93 млн. Пространства .рф и .su (исходно было выделено Советскому Союзу, сейчас имеет статус «зарезервированного в исключительном порядке») впервые с 2016 года выросли за год, хоть и символически — на 1308 (до 676,2 тыс. доменов) и 514 (до 105,9 тыс.), соответственно. В течение 2021 года число доменов .рф снижалось на 36,8 тыс., число доменов .su — на 3,4 тыс.

Падение темпов регистрации доменов .ru связано с уходом зарубежных игроков с российского рынка, а рост интереса к доменам .рф и.su — с «поисками альтернатив доменам в международных зонах», сказала “Ъ” руководитель отдела доменов и сопутствующих сервисов Ru-Center Марина Брик. В зоне .ru традиционно велика доля доменных имен, зарегистрированных нерезидентами, уточняет директор Координационного центра .RU/.РФ Андрей Воробьев: «Часть владельцев доменов смогла перевести домены на поддержку к другим регистраторам. Но велика доля тех, кто отказался от дальнейшего использования».

После начала военных действий на Украине крупнейший в мире регистратор GoDaddy прекратил перепродажу и оформление регистраций доменов .ru, таким же образом поступил и сервис 101domains. Регистраторы Namecheap, Bluehost и Ionos ограничили или прекратили работу с клиентами из РФ. Взаимодействие с компаниями, которые не объявляли о подобных мерах, затруднили проблемы с трансграничными платежами.

В статистике зоны .ru отражаются и экономические трудности — в частности, «снижение количества администраторов среди малого и среднего бизнеса», добавил господин Воробьев. По данным ТЦИ, за год снизилось число доменов, зарегистрированных на физические лица и ИП,— на 258 тыс., до 3,64 млн (73,8% от общего). Число доменов, зарегистрированных на юрлиц, выросло за год на 170 тыс., до 1,28 млн (26,1%).

Также на зоне .ru отразилось изменение спроса со стороны тех, кто регистрирует и покупает домены с целью продажи, считает один из таких инвесторов Павел Гросс-Днепров: «Домейнеры пересмотрели портфолио и избавились от наименее интересных активов». Имена в зонах .рф и .su, по его словам, «обычно регистрирует реальный бизнес, который и обеспечил рост».

Компании, в том числе иностранные, часто заводили отдельные домены для каждой рекламной и промокампаний, сказал гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «Количество регистраций доменов служит показателем экономической активности». Дальнейшая динамика, по его словам, будет коррелировать именно с этой активностью.

В течение 2022 года Минцифры поручало государственным органам перейти на использование российских серверов доменных имен (см. “Ъ” от 6 марта 2022 года), а также обязало чиновников создавать официальные адреса электронной почты только в национальном доменном пространстве. Некоторый рост числа доменов .рф и .su «можно списать на эти и подобные меры», считает источник “Ъ” в телекоммуникационной отрасли. При этом он отметил, что строить какие-либо тренды пока что рано: «Для этого нужно видеть изменения хотя бы на единицы процентов».

Юрий Литвиненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...