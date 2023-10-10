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Коммерсантъ FM
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13,648 триллиона рублей составил на 1 октября объем ФНБ, сообщил Минфин. В долларовом эквиваленте эта сумма была равна $140,1 млрд. За месяц размер фонда сократился на 56 млрд руб. и на $2,75 млрд в долларовом выражении. Курсовая разница по активам фонда в валюте и золоте с начала года составила уже 2,33 трлн руб. Ликвидная часть ФНБ на 1 октября состояла из €4,01 млрд, 280 млрд китайских юаней, 508 тонн золота в обезличенной форме и 396 млн руб. В целом объем ликвидной части ФНБ по состоянию на 1 октября был равен в эквиваленте 7,14 трлн руб., или $73,3 млрд. Доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах, в этом году составил 343,4 млрд руб.

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