На скидке далеко не уедешь

Белый дом выступил против идеи предоставить пятидесятипроцентную скидку на уплату транспортного налога гражданам, которые в течение года не получали штрафов за нарушение ПДД. Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили дисконт для снижения аварийности: с новой скидкой водители будут финансово заинтересованы ездить аккуратно. Между тем ЛДПР внесла в Госдуму другой законопроект, освобождающий от транспортного налога автовладельцев — родителей нескольких детей. Власти вряд ли согласятся на подобные инициативы, считают эксперты: транспортный налог — один из важнейших источников дохода для регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительство России направило отрицательный отзыв на проект поправок вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди») к Налоговому кодексу: освободить от уплаты 50% транспортного налога физлиц в случае, если они в течение года не привлекались к ответственности за нарушение ПДД. «Введение меры по снижению налоговой нагрузки на граждан будет мотивировать водителей быть более ответственными и осторожными на дорогах,— говорится в пояснительной записке.— Водители будут осознавать, что нарушения не только создают опасность для их жизни и здоровья, но также имеют практическое воздействие на их финансовое состояние».

О том, что правительство выступило против этой идеи, “Ъ” сообщал еще 10 октября. Теперь в Госдуму поступил официальный разъясняющий отзыв из Белого дома. Вице-премьер Дмитрий Григоренко указал, что налоговое законодательство регулирует «властные отношения» по установлению, введению и взиманию налогов, сборов, но не стимулирует собственников транспортных средств соблюдать ПДД. Обязанность соблюдать правила закреплена в законе «О безопасности дорожного движения», подчеркнул господин Григоренко:

«Возможность получения налоговых льгот не может быть увязана с требованием правомерного поведения участников дорожного движения».

Думская оппозиция, однако, не оставляет попыток изменить соответствующие разделы законодательства. Вчера другая группа депутатов — на сей раз от ЛДПР — внесла в Госдуму свой законопроект. Предложено с 1 января 2024 года освободить от уплаты налога владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с., воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, а также в случае, если автовладелец является единственным родителем одного или нескольких несовершеннолетних детей. Авторы ссылаются на последнее послание Федеральному собранию, в котором президент Владимир Путин призвал власти «донастроить» налоговую систему. В 2021 году, напомним, ЛДПР предлагала вовсе отменить транспортный налог в условиях «резкого падения доходов» населения, но проект отклонили: правительство в отзыве указало на то, что принятие инициативы приведет к выпадающим доходам региональных бюджетов на сумму не менее 160 млрд руб. в год.

По данным Федеральной налоговой службы, общая сумма транспортного налога, уплаченная и поступившая в региональные бюджеты за 2022 год, составила 205,3 млрд руб., из них 162,5 млрд руб.— это налог за транспортные средства физлиц, 42,8 млрд руб.— юрлиц. В 2023 году, по данным ФНС, в бюджеты должно быть уплачено 169,2 млрд руб. за транспорт физических лиц и 40,3 млрд руб. за транспортные средства юрлиц.

Транспортный налог — один из важнейших источников дохода для региональных дорожных фондов (из них финансируются ремонт и строительство новых дорог), пояснил член думского комитета по транспорту, экс-министр транспорта Красноярского края Сергей Еремин («Единая Россия»). «Это фундаментальный налог, спасательный круг для регионов, отменять его нельзя,— заявил он “Ъ”.— Если человек владеет автомобилем, значит, он им пользуется и причиняет вред дорожному покрытию — это должно компенсироваться. Другое дело, что есть вопросы к тому, что считать налогом. Ведь не все машины эксплуатируются постоянно». Привязка тарифа к лошадиным силам, возможно, была актуальной когда-то, считает господин Еремин, поэтому можно подумать и над другими способами.

Научный руководитель Института экономики и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин считает логичным введение точечных льгот для отдельных категорий граждан, но сейчас «ломать систему» не нужно. Эксперт уверен, что в ближайшие десять лет многие страны, в том числе Россия, перейдут на новую систему сборов, когда плата взимается за проезд по дорогам исходя из пройденного расстояния. «Современные цифровые технологии это позволяют сделать,— говорит господин Блинкин.— Платежи могут зависеть от категории автомобиля, класса дорог и, возможно, от статуса самого автовладельца. Привязки к мощности не будет».

На фоне дискуссий о судьбе транспортного налога в мае 2023 года парламентская рабочая группа по вопросам специальной военной операции на Украине (возглавляемая сенатором Андреем Турчаком) разработала единые стандарты региональных мер поддержки ее участников, в числе которых предоставление льгот при уплате транспортного налога. Часть регионов это уже сделали самостоятельно, изменив местное законодательство: Ставропольский край, Тамбовская и Московская области. О планах принять соответствующие поправки объявили заксобрания Приморского и Пермского краев.

Иван Буранов