Водителей расставили по полисам

Российский союз автостраховщиков (РСА) на основе анализа договоров ОСАГО опубликовал данные о безаварийных водителях. Список субъектов федерации, где больше всего аккуратных (и получающих скидку на ОСАГО) автомобилистов, возглавляют Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Хуже всего дела обстоят в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Тыве, а также в ряде сибирских и дальневосточных регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Около трети клиентов, оформляющих ОСАГО — образцовые водители, считают страховщики

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Около трети клиентов, оформляющих ОСАГО — образцовые водители, считают страховщики

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Максимальную скидку при заключении договора ОСАГО водители получают за безаварийную езду в течение десяти лет. В этом случае коэффициент бонус-малус (КБМ) достигает минимального значения в 0,46 (равноценно дисконту в 54%). РСА представил данные о доли автомобилистов с таким КБМ в субъектах федерации. Больше всего их в Москве (45%), Подмосковье (41%), Санкт-Петербурге (41%), Ленинградской (39%), Новосибирской областях (37%), Красноярском крае (35%), Кемеровской (34%), Рязанской (34%), Томской (34%) и Калининградской (33%) областях. Наименьшая доля — в Чечне (2,6%), Дагестане (3,6%), Ингушетии (4,9%), Туве (5,3%), Кабардино-Балкарии (11,2%), Северной Осетии—Алании (11,2%), Забайкальском крае (12%), Магаданской области (12%), Якутии (12%), Бурятии (12%) и Еврейской автономной области (15%).

«В среднем по России доля водителей с минимальным КБМ составила 29,4%,— говорит президент РСА Евгений Уфимцев.— Если же где-то этот показатель в разы или тем более в десять раз ниже — это говорит о том, что в регионе существует системная проблема либо с подготовкой водителей, либо с дорожными условиями, либо высоки риски мошеннических действий. Возможно, действуют все эти факторы вместе».

ГИБДД в своей статистике учитывает только абсолютное число аварий с пострадавшими. Причем в регионах с обширным автопарком, как правило, выше и аварийность. Например, за январь—июль 2023 года, по данным ГИБДД, самым аварийным регионом стала Москва (4,3 тыс. ДТП), за ней следуют Краснодарский край (3,18 тыс.)., Нижегородская область (2,3 тыс.), Санкт-Петербург (2,2 тыс.). Меньше всего аварий зарегистрировано на Чукотке (10 с начала года), в Ненецком автономном округе (10), Чечне (74), Магаданской области (91), Ингушетии (104).

В столичном ЦОДД “Ъ” объяснили высокую долю аккуратных водителей различными мерами по снижению аварийности: «Ежегодно мы делаем более тысячи изменений (установка камер, изменение режима работы светофоров, схем движения), чтобы сделать движение безопасным, комфортным и интуитивно понятным для водителей и пешеходов». В подмосковном минтрансе сказали, что удалось поменять «поведенческую модель водителей», в том числе благодаря «слаженной работе Госавтоинспекции», а также «активной профилактической работе по соблюдению ПДД». «Нельзя не отметить и комплексы фиксации нарушений,— отметили в ведомстве.— Большинство водителей осознанно не нарушают правила и аккуратно водят, понимая, что могут получить штраф».

Министр дорожного комплекса Тувы Шораан Чырган-Оол в беседе с “Ъ” рост числа ДТП в этом году на 27% связал с нарушением ПДД. Основная проблема региона, пояснил министр, нетрезвое вождение. В Дагестане еще в конце июля на правительственном совещании обсуждали причины высокой аварийности. Премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов говорил, что все принимаемые меры неэффективны, водители игнорируют ПДД. Необходимо, по его мнению, обратить внимание на места, где постоянно происходят аварии: «Увеличьте там количество нарядов полиции и усильте патруль, если по-другому невозможно повлиять на ситуацию». Рост аварийности и. о. начальника управления ГИБДД МВД по Дагестану Мурад Османов объяснял, в частности, отключением с декабря прошлого года на федеральных трассах 76 дорожных камер (причины неизвестны). В целом по России, напомним, аварийность с начала года растет, “Ъ” рассказывал об этом.

Северо-Кавказские регионы, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, попали в «антирейтинг» РСА из-за «дерзкого стиля вождения» местных автомобилистов. «Я там неоднократно бывал, в частности в Кабардино-Балкарии,— периодически складывалось ощущение, что там свои собственные ПДД»,— рассказал он. Небольшая доля безаварийных водителей в Якутии, Магаданской области, Забайкальском крае связана, скорее всего, с нехваткой автодорог, считает Петр Шкуматов. Он напоминает, что федеральная трасса «Колыма» (связывает Якутск и Магадан) по-прежнему асфальтового покрытия не имеет практически на всем протяжении. В Москве, Мособласти, Санкт-Петербурге и других регионах с высоким рейтингом, добавляет эксперт, нулевая аварийность у большей доли водителей объясняется неспешным и спокойным стилем езды, в том числе из-за пробок.

Данные РСА реальную ситуации на дорогах не отражают, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «В кавказских республиках многие люди не покупают ОСАГО,— рассказал он.— Там довольно низкий уровень жизни, поэтому с нынешними тарифами на ОСАГО, когда полис может стоить до 20–30 тыс. руб., многие просто не страхуются. На Дальнем Востоке ситуация не лучше, хотя там еще машин мало и аварии реже происходят».

Иван Буранов; Александр Киселев, Новосибирск; Юлия Рыбина, Махачкала