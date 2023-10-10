Инициатива отклоняема

Комиссия правительства по законопроектной деятельности на своем заседании в понедельник дала отрицательные заключения на очередную порцию депутатских инициатив. Среди них — несколько законопроектов бывших кандидатов в мэры Москвы, вице-спикеров Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди») и Бориса Чернышова (ЛДПР), датированных периодом столичной избирательной кампании. Эксперт считает, что предвыборные инициативы были обречены на отклонение, но и их цель не законодательные изменения, а повышение партийных рейтингов за счет цитирования в СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместители председателя Госдумы Владислав Даванков и Борис Чернышов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Заместители председателя Госдумы Владислав Даванков и Борис Чернышов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Владислав Даванков в одной из своих инициатив предложил установить 50-процентную льготу на транспортный налог для тех автомобилистов, кто в течение года не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Правительство в своем отзыве напоминает, что соблюдение законов — это конституционная обязанность граждан России и поощрять ее исполнение льготами неправомерно.

В другом своем законопроекте господин Даванков предложил ввести административную ответственность за повышенный шум от мотоциклов и машин. Ответственность за подобные нарушения уже предусмотрена, и принятие документа приведет к конкуренции административно-правовых норм, считают в правительстве.

Еще одна инициатива Владислава Даванкова предполагала внесение поправок в Уголовный кодекс, согласно которым возраст потерпевшего старше 60 лет становился бы для его обидчика отягчающим обстоятельством. Кабмин отметил, что похожее правило уже действует: ответственность за преступление усугубляется, если оно совершено «в отношении беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного». В целом же возраст потерпевшего «не всегда будет осознаваться виновным лицом», добавляют в кабмине.

Кроме того, Владислав Даванков предложил ограничить срок давности привлечения к административной ответственности за опубликованные в интернете посты периодом от 60 до 90 дней с момента их публикации. Правительство указывает на судебную практику, которая относит такие правонарушения к категории длящихся. «Данный подход (предложенный депутатом.— “Ъ”) критически ограничит возможность привлечения лиц, совершивших соответствующие правонарушения, к административной ответственности и негативным образом отразится на превентивной функции законодательства об административных правонарушениях»,— говорится в отзыве правительства.

Наконец, Владислав Даванков вместе с руководителем фракции «Новых людей» Алексеем Нечаевым и его заместителем Александром Деминым также предложили признать утратившими силу ряд статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих ответственность для предпринимателей. По мнению кабмина, «при разработке законопроекта не учтено, что в 2022 году в КоАП внесены комплексные изменения, предусматривающие снижение административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности».

Инициатива Бориса Чернышова, которую в понедельник рассмотрела правительственная комиссия, подразумевает сохранение права на получение детских пособий за родителями, чьих детей отказываются принимать в детский сад, в связи с чем они не могут полноценно работать. Правительство в своем отзыве указывает на то, что закон гарантирует общедоступное и бесплатное дошкольное образование, а проблема нехватки мест в детсадах разрешается в том числе в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Кроме того, кабмин указывает, что в законопроекте не указаны источники средств на его реализацию.

«Предвыборные инициативы были обречены на отклонение,— отмечает член комитета РАСО по политтехнологиям Павел Склянчук.— Более пяти из них уже не прошли этап рассылки думских комитетов по причине регламентных нарушений или отсутствия бюджетных источников и были возвращены авторам — экс-кандидатам в мэры Москвы Борису Чернышову и Владиславу Даванкову. Остальные, вероятнее всего, не поддержит правительство. Перетока количества в качество в законотворческом процессе не происходит. Даже проекты региональных заксобраний в последнее время правкомиссия поддерживает чаще, чем предложения оппозиционных фракций. Впрочем, у последних тактическое целеполагание состоит не в том, чтобы добиться законодательных изменений, а в повышении партийных рейтингов через цитируемость в СМИ. Стратегически в выигрыше в итоге окажется "Единая Россия", которая дала установку своим депутатам согласовывать свои инициативы с профильными министерствами до внесения в Думу. Поэтому по результатам законопроектной деятельности она предъявит выгодный ей "счет на табло"».

Отметим, что всего экс-кандидаты в мэры Москвы — действующие депутаты Госдумы внесли 37 законопроектов: 15 — Владислав Даванков, 14 — Борис Чернышов, 8 — депутат фракции «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев. Ни один из них пока не рассмотрен в первом чтении.

Ксения Веретенникова