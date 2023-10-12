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Коммерсантъ FM
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Синергетика химии с косметикой

Synergetic выходит в новый сегмент

Заметное сокращение ассортимента в косметических сетях после ухода с российского рынка западных брендов позволяет запускать свои линейки компаниям, которые работают в смежных отраслях. Так, например, поступил производитель бытовой химии и товаров для личной гигиены Synergetic. Однако на этом рынке уже наблюдается серьезная конкуренция не только со стороны локальных брендов, но и производителей из Белоруссии и Турции.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Synergetic выходит на косметический рынок, запуская линейку средств для ухода за кожей лица, рассказали “Ъ” в компании. Новая продукция будет выпускаться на собственной площадке производителя в Дзержинске Нижегородской области. В компании называют объем инвестиций в развитие бьюти-направления более чем в 400 млн руб.

Synergetic — российский производитель средства для стирки, уборки и личной гигиены под собственным брендом. В 2020 году компания привлекла инвестиции от Baring Vostok. По последним данным, в головной структуре компании кипрской Planet Synergetic Ltd 19% принадлежит структуре фонда, 32,4% — Алексею Зюзину, 36,45% — Петру Маневичу, остальное — Алексею Шатову и Алексею Коновалову. По данным СПАРК, выручка ООО «Синергетик» в 2022 году выросла на 89%, до 11,9 млрд руб., чистая прибыль — в пять раз, до 1,2 млрд руб.

Synergetic выходит в новый сегмент в тот момент, когда в российских розничных сетях заметно сократился ассортимент косметических средств по уходу за лицом, телом и волосами. По данным NielsenIQ, с августа 2022 года по август 2023 года он снизился на 14% год к году. В «Золотом яблоке», впрочем, говорят о росте числа в магазинах сети товарных позиций ходовой косметики для лица в январе—сентябре на 33% год к году, при этом доля российских брендов в ассортименте выросла на 37,5%.

Высокая конкуренция среди локальных производителей в сегменте массмаркета, отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. Дефицит уходовой косметики может наблюдаться только в люкс-сегменте из-за ухода крупных зарубежных игроков, добавляет управляющий директор по коммерции ГК Natura Siberica Анна Журавская.

По ее словам, в ценовом сегменте до 1 тыс. руб. за единицу товара крупные зарубежные производители остались на российском рынке. Более того, в этой нише стали появляться новые бренды из Белоруссии, Турции и других стран, добавляет госпожа Журавская.

Сооснователь NappyClub (производитель товаров для детской гигиены и бытовой химии) Роман Квиникадзе отмечает, что его компания также готовит выпуск уходовой косметики для молодых мам. По его мнению, интерес производителей к сегменту логичен: расход потребителями таких средств у уходовой косметики такой же, как у продукции бытовой химии, но при этом есть больше маневренности для ценообразования. «Крем для лица может стоить и 500 руб., и 3 тыс. руб., тогда как бытовая химия дороже 500 руб. стоить не должна»,— говорит он.

В категории кремов для лица высокую лояльность к бренду демонстрируют покупатели, готовые приобретать продукцию по цене от 450 руб., уточняет Анна Журавская. В более низком ценовом сегменте стоимость играет большую роль, чем известность марки, добавляет Петр Бобровский.

Эксперт полагает, что Synergetic не будет использовать сложные формулы и составы для производства уходовой косметики и сможет обеспечить себя сырьем за счет закупок у поставщиков, обеспечивающих компанию продукцией для производства бытовой химии.

В то же время потребители начали сокращать траты на покупку косметики. По данным NielsenIQ, продажи средств по уходу за лицом в январе—августе 2023 года сократились на 3,5% год к году, а средств для очищения лица — на 10%. В «Золотом яблоке», напротив, утверждают, что в их сети в январе—сентябре выручка от реализации уходовой косметики увеличилась вдвое. Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают рост выручки у многих косметических сетей, но связывают это с увеличением среднего чека из-за увеличения цен, а не спроса.

Алина Савицкая

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