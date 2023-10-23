Генпрокурора попросили проверить слова депутата Гурулева об уничтожении 20% россиян

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский обратился в Генеральную прокуратуру РФ с целью возбуждения уголовного дела после высказываний члена Государственной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Гурулева. В пресс-службе политической партии «Яблоко» объяснили причину обращения в надзорный орган.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» господин Гурулева сделал заявление о гражданах Российской Федерации, которые не разделяют политику правительства страны. Парламентарий назвал их «гнилью», которую следует «уничтожить», если не изолировать. По словам депутата, 80% россиян поддерживают президента России Владимира Путина. соответственно, 20% не разделяют деятельность действующей власти.

Борис Вишневский после таких речей обратился к Генеральному прокурору Игорю Краснову и попросил инициировать организацию проверки слов Гурулева. По мнению петербургского депутата, в своем высказывании единоросс призвал убивать 20% граждан страны по мотивам политической ненависти. Господин Вишневский считает, что по результатам проверки следует рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Гурулева, обратившись пред этим в парламент для получения согласия.

«Считаю, что бесчеловечные и явно противозаконные призывы депутата А. В. Гурулева направлены не просто на разжигание ненависти по мотивам политической вражды, но к подрыву целого ряда положений Конституции Российской Федерации»,— говорится в тексте обращения депутата ЗакСа к господину Краснову.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что член Заксобрания Петербурга от фракции «Яблоко» Александр Шишлов обратился к Минкультуры РФ, чтобы ведомство выдало прокатное удостоверение фильму Александра Сокурова «Сказка».

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