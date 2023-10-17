Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минкульт попросили разрешить прокат фильма Сокурова «Сказка»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Александр Шишлов просит Министерство культуры Российской Федерации выдать прокатное удостоверение картине Александра Сокурова «Сказка», сообщили в пресс-службе партии.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Парламентарий направил обращение главе ведомства Ольге Любимовой. В нем он попросил пересмотреть решение Министерства по отказу в выдаче прокатного удостоверения фильму. Шишлов заявил, что такие действия не основаны на положениях закона России, а отказ можно воспринимать как акт цензуры, который противодействует свободе творчества.

Прежде депутат предложил обратиться в Минкульт с соответствующей инициативой от имени профильной комиссии Заксобрания, но она даже не стала выносить идею на обсуждение.

Согласно содержанию фильма Сокурова, Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль встречаются в загробном мире. В работе над картиной автор задействовал кадры документальной хроники цитаты их выступлений исторических личностей.

Ранее «Ъ» писал, что об отказе в выдаче прокатного удостоверения сообщили в Telegram-канале пресс-службы режиссера.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...