Степень износа контактно-кабельной транспортной сети Петербурга достигла 87%

Сети для трамвайных и троллейбусных линий в Санкт-Петербурге изношены на 87%. Износ контактной сети составляет 56%, кабельной — 31%, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

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Проблему на предприятии планируют решить до 2024 года в рамках программы «Энергия», которая входит в общую комплексную программу развития петербургского Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее».

Первый этап программы 2021-2024 гг. предусматривает обновление 80% контактно-кабельной сети, 73% оборудования тяговых подстанций, 64 км трамвайных путей и 3-го и 7-го трамвайных парков. К концу 2028 года предприятие планирует полностью обновить инфраструктуру городского электротранспорта.

«На текущий момент в соответствии с установленными сроками заменено более 30 км контактного провода, модернизировано более 60 км подвесной системы контактной сети, завершены проектно-изыскательские работы и уже начаты строительно-монтажные работы по ряду объектов, модернизировано оборудование телемеханики на 19 тяговых подстанциях, заменено 43 силовых трансформаторов тяговых подстанций совместно с вспомогательным оборудованием»,— уточнили в пресс-службе предприятия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2023 году на реконструкцию контактно-кабельной сети было выделено 1,1 млрд руб. Из них 1 млрд по итогам тендеров СПб ГУП «Горэлектротранс» распределился между ООО «ПКФ "Снарк"», АО «НиК» и АО «Электроцентромонтаж».

Подробнее о тендерах — в материале «Ъ-СПб» «Контактные провода поделят на троих».

Владимир Колодчук

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